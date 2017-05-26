Выпускники российских школ сняли ролик «Я сдам ЕГЭ»

Выпускники со всей России приняли участие в съёмках видеоролика «Я сдам ЕГЭ». Юноши и девушки призывают сверстников не бояться экзаменов и делятся своими планами: «Я хочу стать примером для ребят и быть гордостью для родителей», «Нужно просто собраться с мыслями, улыбнуться соседу и достичь своей мечты», «Я уверен в себе, своих силах и знаниях».

Школьники, которым предстоит пройти ответственное испытание, снимались на фоне городских достопримечательностей и рассказывали, как проходит их подготовка к экзаменам. В ролике можно увидеть и всем известную скульптуру «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, и совсем новые символы российских городов. Например, выпускница из Ижевска выбрала для съёмок памятник ижевским оружейникам, открытый в 2013 году.

В финальный ролик продолжительностью чуть более одной минуты вошли далеко не все выпускники, принявшие участие в съёмках. На сайтах и страницах в социальных сетях региональных ведомств, а также местных телеканалах можно будет увидеть всех остальных героев видео, которым предстоит сдавать ЕГЭ в этом году.

Акция «Я сдам ЕГЭ» проводится уже второй год. К идее создания мотивирующих видеороликов присоединились также родители и учителя. В 2017 года при участии жителей всех регионов России были сняты видеоролики «Родители о ЕГЭ» и «Учителя о ЕГЭ».

По сообщению Минобрнауки РК