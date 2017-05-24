Выпускники школ Сыктывкара услышали последние звонки

Торжественные линейки по случаю последнего школьного звонка прошли сегодня во всех школах столицы Коми. Он прозвучал для 2 406 выпускников девятых классов и 1 211 одиннадцатиклассников.

В Гимназии имени А.С. Пушкина последний звонок длился два часа. Сначала директор учебного заведения Лариса Гладкова сообщила, что до недавнего момента школьники еще оставались учащимися гимназии. Но 22 мая педагогический совет принял решение о допуске всех 52 одиннадцатиклассников к Государственной итоговой аттестации.

Она зачитала соответствующий приказ, после чего все школьники официально стали выпускниками, а Л.Гладкова пожелала удачи на ЕГЭ.

— Теперь я доставлю вам удовольствие. Когда еще?.. Ни пуха ни пера! — спровоцировала своих воспитанников директор.

— К черту! — дружно ответили выпускники.

Почетным гостем на последнем звонке была заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова.

«Уверена, что вы готовы к Единому государственному экзамену. Гимназия показывала хороший уровень промежуточных проверочных работ», — отметила Н.Михальченкова и пожелала правильно выбрать профессиональное учебное заведение.

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов в своем выступлении отметил, что город гордится успехами гимназистов, их победами в конкурсах и олимпиадах, достижениями в спорте, творчестве, социально значимой деятельности. Градоначальник пожелал учащимся успешной сдачи экзаменов и реализации задуманных планов, а директору подарил букет цветов.

Свой первоклассный привет выпускникам передали первоклассники.

Логично, что после этого на сцену вышли первые учителя, для которых выпускники навсегда останутся детками: девочками с бантами и мальчиками в галстуках-бабочках.

Их нынешние классные руководители прочитали стихи.

А учителя предметники спели «В добрый час» группы «Машина времени» и дали профессиональные наказы и пожелания, вроде математического «всегда быть в плюсе».

Родители, точнее, мамы гимназистов высказали пожелания в стихотворной форме, спели песню и раздали свои детям символические деревянные ключики, которые откроют любые двери.

Десятиклассники вручили своим предшественникам миниатюрные последние звонки, маленькие колокольчики.

Слово предоставили и бывшему руководителю гимназии Василию Уваровскому, которого все, включая нынешнего директора, встретили аплодисментами. Он поблагодарил выпускников за то, что они не забыли его пригласить на свой праздник, и пожелал, чтобы они каждое утро с радостью шли на работу, а вечером с не меньшей радостью возвращались домой.

В свою очередь выпускники долго поздравляли каждого из тех, кто воспитывал их на протяжении всех 11 классов. Не был забыт ни один работник школы.

Отдельную песню старшеклассники посвятили своим родителям.

Ожидаемым апофеозом стал проход выпускника с первоклассницей и тем самым пресловутым звонком.

После 15-минутных хаотичных объятий с родителями и учителями вчерашние школьники вышли на крыльцо гимназии, где запустили в воздух шары.

Праздничные мероприятия проходят и в Эжвинском районе. В 15 часов выпускники по традиции собрались на Слободской площади на большую линейку. После здесь состоялся танцевальный флешмоб с участием учащихся всех образовательных организаций района. В 16 часов стартовал фестиваль вокально-инструментального творчества «Золотая молодежь». Новинкой сезона станет «Родительский час» – в 19 часов будут чествовать пап и мам. Также в программе – поздравления от духового оркестра республиканского Колледжа искусств и популярные хиты в исполнении известных кавер-групп города.

Илья Баканов

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