Молодежный коллектив Коми вернулся из Белоруссии, где участвовал в крупнейшем XIV Международном фестивале народного творчества «Венок дружбы-2017»

Ансамбль песни и танца «Сигудэк» Республиканского центра дополнительного образования детей вернулся с крупнейшего XIV Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы-2017», который состоялся в городе белорусском Бобруйске. В этом году фестиваль посвящен сразу двум событиям – 630-летию Бобруйска и присвоению этому городу статуса культурной столицы Республики Беларусь в 2017 году.

Организаторами выступили Могилевский областной и Бобруйский городской исполнительные комитеты совместно с Министерством культуры Беларуси и Центральным комитетом Белорусского профсоюза работников культуры. Участники фестиваля — самобытные, уникальные творческие коллективы из 24 стран мира четырех континентов. Россию на фестивале представили коллективы из Наро-Фоминска, Орла, Тольятти и наш молодежный национальный ансамбль песни и танца «Сигудэк»

Своими неповторимыми, зажигательными номерами «золотого фонда» ансамбля «Праздник оленеводов», «Постучалочки» коллектив представил песенно-танцевальное наследие Республики Коми — многонационального соцветия народов Севера России.

«Для юных артистов участие в фестивале «Венок дружбы», к которому ребята готовились в течение пяти лет, стало исполнением их заветной мечты! Это яркий, запоминающийся праздник дружбы, мира, любви, который превращает участников со всех уголков Земли в единую семью талантов», — отметили в РЦДО.

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