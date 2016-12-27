Названы лучшие спортсмены 2016 года в Коми
Конкурсная комиссия Министерства физической культуры и спорта Республики Коми под председательством министра Николая Бережного подвела итоги конкурса «Моя республика – спортивная республика», раздел «Лучший спортсмен года Республики Коми» за 2016 год.
Лучшими спортсменами по результатам выступления во всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году признаны:
Номинация «10 лучших спортсменов Республики Коми по видам спорта, включенных в программу Олимпийских игр»
1. Юлия Белорукова, лыжные гонки (результат: Чемпионат России — III место), г. Сосногорск;
2. Елена Булохова, плавание (Чемпионат России — IV место), г. Воркута;
3. Алексей Виценко, лыжные гонки (Чемпионат России — I место), Удорский район;
4. Ермир Вокуев, лыжные гонки (Чемпионат России — I место), Ижемский район;
5. Анастасия Иваненко, плавание (Чемпионат России — IV место), г. Воркута;
6. Фануза Кадирова, хоккей (Чемпионат мира — III место), г. Ухта;
7. Виктория Крылова, бокс (Чемпионат России — III место), г. Усинск;
8. Екатерина Паршукова, пулевая стрельба (Чемпионат России — IV место), Усть-Куломский район;
9. Илья Семиков, лыжные гонки (Чемпионат России — I место), г. Сыктывкар;
10. Александр Сухоруков, плавание (Олимпийские игры — IV место), г. Ухта;
11. Ольга Царева, лыжные гонки (Чемпионат России — II место), Корткеросский район.
Номинация «Пять лучших спортсменов Республики Коми по видам спорта, не включенных в программу Олимпийских игр»
1. Екатерина Братусь, пауэрлифтинг (Чемпионат России — IV место), г. Сыктывкар;
2. Иван Дьяконов, универсальный бой (Чемпинат Европы — I место), Сыктывдинский район;
3. Мерген Оганесян, тхэквондо (Чемпионат мира — III место), г. Сыктывкар;
4. Владислав Олифер, тхэквондо (Чемпионат России — I место), г. Сыктывкар;
5. Максим Шумаев, авиамодельный спорт (Этап Кубка России — V место), г. Печора.
Номинация «10 лучших спортсменов по адаптивным видам спорта»
1. Алексей Барышев, боулинг (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар;
2. Ксения Валейская, плавание (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар;
3. Раиса Головина Раиса, лыжные гонки (Чемпионат России — II место), г. Сыктывкар;
4. Иван Голубков, лыжные гонки (Чемпионат России — I место), г. Сыктывкар;
5. Иван Густов, лыжные гонки (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар;
6. Мария Иовлева, лыжные гонки и биатлон (Этап Кубка мира — I место), г. Сыктывкар;
7. Владимир Майоров, лыжные гонки (Чемпионат России — I место), г. Сыктывкар;
8. Галина Маринцева, лыжные гонки (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар;
9. Иван Мартюшев, лыжные гонки (Чемпионат России — II место), г. Сыктывкар;
10. Андрей Михалевский, боулинг (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар;
11. Любовь Мишарина, лыжные гонки (Чемпионат России — I место, г. Сыктывкар;
12. Игорь Симановский, боулинг (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар.
Номинация «Три лучших спортсмена – ветерана»
1. Игорь Кузнецов, лыжные гонки (Кубок мира мастеров — I место), Усть-Вымский район;
2. Константин Носов, легкая атлетика (XX Международный полумарафон — I место), г. Ухта;
3. Рамиль Рахмангулов, греко – римская борьба (Первенство мира — I место), г. Ухта.
Номинация «Пять лучших молодых спортсменов (спортивный резерв)»
1. Катрин Гладышева, тхэквондо (Первенство Европы — I место), г. Ухта;
2. Артем Изъюров, тхэквондо (Первенство Европы — I место), г. Сыктывкар;
3. Инар Кетия, спортивная борьба (вольная) (Первенство России — II место), г. Сыктывкар;
4. Анна Чумовицкая, рукопашный бой (Первенство России — II место), г. Сосногорск;
5. Мария Шибанова, спортивная борьба (вольная) (Первенство России — II место), г. Сыктывкар.
Номинация «Три авангардных спортсмена»
1. Дмитрий Алиев, фигурное катание (Юношеские Олимпийские игры 2016 — III место), г. Ухта;
2. Ксения Гагаринова , пулевая стрельба (Первенство России — I место), г. Воркута;
3. Матвей Лисица, спортивная борьба (вольная) (Первенство России — I место), г. Сыктывкар;
4. Андрей Некрасов, лыжные гонки (Первенство России — I место), Усть-Вымский район.
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