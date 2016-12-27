Названы лучшие спортсмены 2016 года в Коми

Конкурсная комиссия Министерства физической культуры и спорта Республики Коми под председательством министра Николая Бережного подвела итоги конкурса «Моя республика – спортивная республика», раздел «Лучший спортсмен года Республики Коми» за 2016 год.

Лучшими спортсменами по результатам выступления во всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году признаны:

Номинация «10 лучших спортсменов Республики Коми по видам спорта, включенных в программу Олимпийских игр»

1. Юлия Белорукова, лыжные гонки (результат: Чемпионат России — III место), г. Сосногорск;

2. Елена Булохова, плавание (Чемпионат России — IV место), г. Воркута;

3. Алексей Виценко, лыжные гонки (Чемпионат России — I место), Удорский район;

4. Ермир Вокуев, лыжные гонки (Чемпионат России — I место), Ижемский район;

5. Анастасия Иваненко, плавание (Чемпионат России — IV место), г. Воркута;

6. Фануза Кадирова, хоккей (Чемпионат мира — III место), г. Ухта;

7. Виктория Крылова, бокс (Чемпионат России — III место), г. Усинск;

8. Екатерина Паршукова, пулевая стрельба (Чемпионат России — IV место), Усть-Куломский район;

9. Илья Семиков, лыжные гонки (Чемпионат России — I место), г. Сыктывкар;

10. Александр Сухоруков, плавание (Олимпийские игры — IV место), г. Ухта;

11. Ольга Царева, лыжные гонки (Чемпионат России — II место), Корткеросский район.

Номинация «Пять лучших спортсменов Республики Коми по видам спорта, не включенных в программу Олимпийских игр»

1. Екатерина Братусь, пауэрлифтинг (Чемпионат России — IV место), г. Сыктывкар;

2. Иван Дьяконов, универсальный бой (Чемпинат Европы — I место), Сыктывдинский район;

3. Мерген Оганесян, тхэквондо (Чемпионат мира — III место), г. Сыктывкар;

4. Владислав Олифер, тхэквондо (Чемпионат России — I место), г. Сыктывкар;

5. Максим Шумаев, авиамодельный спорт (Этап Кубка России — V место), г. Печора.

Номинация «10 лучших спортсменов по адаптивным видам спорта»

1. Алексей Барышев, боулинг (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар;

2. Ксения Валейская, плавание (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар;

3. Раиса Головина Раиса, лыжные гонки (Чемпионат России — II место), г. Сыктывкар;

4. Иван Голубков, лыжные гонки (Чемпионат России — I место), г. Сыктывкар;

5. Иван Густов, лыжные гонки (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар;

6. Мария Иовлева, лыжные гонки и биатлон (Этап Кубка мира — I место), г. Сыктывкар;

7. Владимир Майоров, лыжные гонки (Чемпионат России — I место), г. Сыктывкар;

8. Галина Маринцева, лыжные гонки (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар;

9. Иван Мартюшев, лыжные гонки (Чемпионат России — II место), г. Сыктывкар;

10. Андрей Михалевский, боулинг (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар;

11. Любовь Мишарина, лыжные гонки (Чемпионат России — I место, г. Сыктывкар;

12. Игорь Симановский, боулинг (Чемпионат России — III место), г. Сыктывкар.

Номинация «Три лучших спортсмена – ветерана»

1. Игорь Кузнецов, лыжные гонки (Кубок мира мастеров — I место), Усть-Вымский район;

2. Константин Носов, легкая атлетика (XX Международный полумарафон — I место), г. Ухта;

3. Рамиль Рахмангулов, греко – римская борьба (Первенство мира — I место), г. Ухта.

Номинация «Пять лучших молодых спортсменов (спортивный резерв)»

1. Катрин Гладышева, тхэквондо (Первенство Европы — I место), г. Ухта;

2. Артем Изъюров, тхэквондо (Первенство Европы — I место), г. Сыктывкар;

3. Инар Кетия, спортивная борьба (вольная) (Первенство России — II место), г. Сыктывкар;

4. Анна Чумовицкая, рукопашный бой (Первенство России — II место), г. Сосногорск;

5. Мария Шибанова, спортивная борьба (вольная) (Первенство России — II место), г. Сыктывкар.

Номинация «Три авангардных спортсмена»

1. Дмитрий Алиев, фигурное катание (Юношеские Олимпийские игры 2016 — III место), г. Ухта;

2. Ксения Гагаринова , пулевая стрельба (Первенство России — I место), г. Воркута;

3. Матвей Лисица, спортивная борьба (вольная) (Первенство России — I место), г. Сыктывкар;

4. Андрей Некрасов, лыжные гонки (Первенство России — I место), Усть-Вымский район.