Турист из Коми победил на крупных российских соревнованиях

На Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму в Республике Марий Эл выпускник Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма Владислав Безносиков выполнил норматив престижного спортивного звания.

Владислав начал заниматься спортивным туризмом с 14 лет в Республиканском центре детско-юношеского спорта и туризма. Уже тогда его первый наставник – педагог дополнительного образования отдела туризма Центра Ирина Курушина – увидела в парне задатки чемпиона. Окончив школу, спортсмен поступил в Сыктывкарский лесной институт и продолжал тренироваться у Ирины Владимировны уже на базе вуза. За годы выступлений на соревнованиях различного уровня он не раз становился победителем и призёром в личной дистанции, в «связке» и «группе». Его личные успехи приносили дополнительные очки для сборной команды Республики Коми на всероссийских стартах. «Дослужившись» до Кандидата в мастера спорта по спортивному туризму, в этом сезоне Влад поставил для себя амбициозную цель – получить звание «Мастера спорта» по виду «дистанция».

Путь к получению спортивного звания для Владислава оказался непростым и долгим. Чтобы спортсмену присвоили «МС» по спортивному туризму, необходимо выполнить соответствующий норматив дважды в течение одного календарного года на соревнованиях всероссийского уровня на дистанциях 5-го класса. Первый раз выполнить «Мастера спорта России» Владу удалось в конце осени 2016-го года в Республике Башкортостан. Он стал победителем Всероссийских соревнований на пешеходных дистанциях. Приближался зимний лыжный соревновательный сезон. Студент Сыктывкарского лесного института активно к нему готовился. Серьезной проверкой на прочность для Влада и сборной команды Республики Коми по спортивному туризму стал Чемпионат России на лыжных дистанциях в Москве. Перед подготовкой Влад получил травму спины и выступал на обезболивающих. Несмотря на сильный состав участников от регионов страны (в основном, мастера и кандидаты в мастера спорта), наши ребята на соревнованиях выступили достойно.

Была возможность у выпускника Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма второй раз выполнить норматив «Мастера спорта» в марте на Кубке России в Свердловской области на дистанциях 5-го класса. Но и на Урале до призовых мест добраться ни ему, ни команде не удалось. Как признался тогда Владислав, не залеченная до конца травма спины помешала ему нормально подготовиться и выделить время для тренировочного процесса. Далее по календарю сборную команду учащихся республики по спортивному туризму ожидали Первенство России среди юниоров и юниорок, Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 14-15 лет, Всероссийские соревнования по туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся. Старты проходили в Йошкар-Оле с 13 по 18 марта. Эти соревнования завершились для команды очень удачно. Четыре участника из Республики Коми выполнили нормативы «кандидата в мастера спорта». На стартах в марийской столице дистанции 5-го класса предусмотрены не были.

В апреле наступило межсезонье. Владислав вместе со сборной командой учащихся Коми по спортивному туризму готовился к первым всероссийским стартам на пешеходных дистанциях в Марий Эл. Для 21-летнего спортмена появился еще один шанс выполнить норматив «МС», поскольку дистанции 5-го класса были включены в программу соревнований.

29 апреля он принял участие в личной дистанции и сумел пройти все ее этапы за 21 минуту ровно. Этот результат стал победным для Владислава. Таким образом, опередив ближайшего преследователя на 12 секунд, он занял первое место и второй раз за календарный год выполнил «Мастера спорта». В итоговом протоколе спортсмен из Коми сумел оставить за собой пять действующих мастеров спорта из ведущих регионов страны, в которых культивируется спортивный туризм как вид спорта.

— Я в нем никогда не сомневалась, он был и остается перспективным спортсменом. Я в течение этого года настраивала его на то, что он должен выполнить «Мастера», чтобы я и вся республика могла им гордиться. Он действительно достоин этого звания, — своей радостью поделилась первый тренер Владислава Ирина Курушина.

Как призналась Ирина Владимировна, ей бы хотелось, чтобы ее воспитанник работал в туризме, передавал свой опыт.

Владислав, к слову, уже занимается с детьми, работает педагогом дополнительного образования в Республиканском центре детско-юношеского спорта и туризма.

— Дети его слушают, занятия ведёт хорошо! Им нравится. Я детям всегда говорю, чтобы они его слушали, так как он знает больше и умеет больше, чем я. Когда ученик превосходит своего учителя — это и есть Мастер спорта, — иронично сказала Ирина Курушина.

Сам же новоиспеченный Мастер спорта не спешит заканчивать спортивную карьеру:

— Соревнований еще много. Буду готовиться к новым стартам. Например, в Чемпионатах на пешеходных дистанциях я еще участия не принимал, поскольку, как правило, они проводятся не в центральных регионах. У нас в республике немало спортсменов, которые могут «дойти» до Мастера. Например, учащийся Центра детско-юношеского спорта и туризма Максим Белявцев в перспективе может выполнить такой же норматив.

Для официального присвоения «МС» Владиславу остались лишь формальности. Документы должны быть поданы в Министерство спорта РФ через региональную федерацию спортивного туризма.

Последний раз спортсменам из Республики Коми удавалось выполнить норматив престижного спортивного звания по виду «дистанция» пять лет назад. В марте 2012 года на Чемпионате России в г. Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) студент Лесного института, учащийся отдела туризма Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма Юрий Терентьев занял третье место в личном зачете и выполнил норматив Мастера спорта России. Это было первое выполнение норматива «МС» в республике на соревнованиях по спортивному туризму.

Администрация Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма и весь коллектив учреждения поздравляет Владислава и его наставников с этой наградой. Такие результаты говорят о том, что республике и в Центре ведется системная работа по подготовке спортсменов к высшим достижениям. Успех Владислава – яркий пример для того, чтобы дети приобщались к здоровому образу жизни и участвовали в соревнованиях различной направленности.

Добавим, что чуть более месяца назад учащийся Центра Юрий Косолапов выполнил норматив «Мастера спорта» по спортивному ориентированию на Всероссийских соревнованиях «Беломорские игры» в Архангельске. Такое достижение для этого вида спорта в республике случилось впервые за последние пять лет.

По сообщению Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма

Фото Ирины Ушаковой