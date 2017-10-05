Сыктывкарские боксеры в призах всероссийского турнира

На XI Всероссийском турнире по боксу «Бокс за мир и дружбу между народами, бокс-посол Мира» в Безенчуке (Самарская область) сыктывкарские спортсмены завоевали два «золота» и одно «серебро».

Как сообщил тренер Спортивной школы олимпийского резерва №2 Анатолий Нефедов, в турнире участвовали 175 спортсменов из Перми, Оренбурга, Башкирии, , Сыктывкара, Саранска, Самары, Сызрани, Тольятти, Ульяновска и Казахстана. Республику Коми представляли воспитанники СШОР №2: Дауд Алаев, Виктория Попова, Алина Кочанова, Вадим Шабалин.

По итогам турнира среди спортсменов 1998 г.р. и старше Дауд Алаев занял первое место в весе 64 кг. Боксер провел два победных боя с соперниками из Оренбурга и Тольятти и одержал верх со счетом 5:0 в каждом из поединков. Оренбуржец Акмал Алиев занял второе место. На третьей позиции обосновались также два его земляка Кирилл Корнюков и Дмитрий Стефанин.

Еще одно «золото» в копилку команды Республики Коми принесла Виктория Попова (возрастная категория 2001-2002 г.р.). В поединке с Дианой Ханитовой из Башкирии наша спортсменка одержала уверенную победу, став лучшей в весовой категории до 48 кг.

Алина Кочанова (возрастная категория 2001-2002 г.р.) в категории до 51 кг заняла второе место, уступив золото Екатерине Смекалиной из Тольятти.А Вадим Шабалин первенствовал в весовой категории 75 кг среди спортсменов 1999-2000г.р.

«Я доволен выступлением ребят, каждый из них показал хороший уровень, наработанный упорными тренировками. Приятно удивила Алина Кочанова. Она у нас, скажем так, скромница, да и соревновалась среди юниоров, хотя относится пока еще к категории девочек. Тем не менее, спортсменка показала красивый качественный бой, продемонстрировала соревновательный дух и волю к победе», — рассказал наставник спортсменов Анатолий Нефедов.

Тренер также отметил, что для боксеров этот турнир важен прежде всего с точки зрения соревновательного опыта.

«Каждый регион отличается своей боксерской школой, потому я стараюсь вывозить воспитанников не только за пределы Республики Коми, но за пределы СЗФО, чтобы ребята видели, как работают спортсмены из разных уголков России. На этих соревнованиях к тому же присутствовали боксеры из Казахстана, где одна из самых сильных боксерских школ», — добавил А.Нефедов.

По сообщению Минспорта РК