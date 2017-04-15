«Альпийской гонкой» в Сыктывкаре закрыли лыжный сезон

Традиционной «Альпийской гонкой», или как ее еще называют «гонкой в трусах», завершился сегодня, 15 апреля, лыжный сезон в Сыктывкаре. Любителей лыжного спорта и здорового образа жизни не отпугнул даже сильный дождь, обрушившийся на столицу Республики Коми с раннего утра – погода была явно не лыжная, но наиболее предприимчивые успели достать дождевики, а организаторы перенесли регистрацию в помещение, чтобы поменьше людей и бумаг промокло.

Главным атрибутом гонки стали яркие и красочные костюмы. И, если у женщин на старт вышла Снегурочка, то у мужчин, например, сразу два Деда Мороза. Участвовали в гонке и балерина, и Джокер, и убийца из фильма «Крик», и малыш, и амазонка, и даже лыжник из Африки (с чулком на голове). Были и действующие спортсмены – так, Ольга Царева, совсем недавно выигравшая «золото» на Чемпионате России, стала в гонке второй, стартовав из глубины пелетона. Победила Анастасия Нутрихина, которая, наоборот, начинала гонку среди первых – спортсмены выстраивались по возрасту и с временным гандикапом. Третьей у женщин финишировала Инна Костюченко. Всего же дистанцию преодолели почти 30 представительниц прекрасного пола.

У мужчин было 82 стартовых номера, но и не все вышли на лыжню, тщательно подготовленную организаторами. В итоге, победу одержал опытнейший лыжник, многократный победитель Кубка мира среди мастеров Игорь Кузнецов. «Серебро» — у Геннадия Боброва, третьим стал Алексей Уляшов.

Призеры и спортсмены, показавшие лучшие результаты, получили призы.

По сообщению Минспорта РК