Андрей Некрасов из Коми включен в состав юниорской лыжной сборной страны

Лыжник из Республики Коми Андрей Некрасов вошел в состав юниорской сборной России (1998-2000 г.р.) на следующий спортивный цикл. Об этом рассказал главный тренер сборной Республики Коми Андрей Нутрихин.

Полный список команды выглядит следующим образом: Андрей Некрасов (Республика Коми), Ярослав Рыбочкин (Москва), Кирилл Киливнюк (Красноярский край), Александр Терентьев (Архангельская область), Ярослав Егошин (Тюменская область), Сергей Ардашев (Удмуртия), Андрей Кузнецов (Пермский край), Андрей Кузнецов (Ярославская область).

Все спортсмены будут проходить централизованную подготовку. Тренер команды – Александр Кравченко.

Как подчеркнул Андрей Некрасов, выпавшим шансом он постарается воспользоваться по максимуму.

«Эмоции от этой новости обычные. Рад, конечно. Теперь приложу все усилия, чтобы закрепиться в команде. Это престижно», — отметил лыжник.

Напомним, члены сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам Юлия Белорукова, Ольга Царева, Алексей Виценко и Илья Семиков вошли в сборную команду России для централизованной подготовки к к олимпийскому сезону 2017/2018 годов.

По сообщению Минспорта РК