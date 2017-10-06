Анита Коюшева и Даниил Коблов стали лучшими спортсменами Коми в сентябре

В Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми подведены итоги конкурса «Лучший спортсмен месяца».

В числе претендентов на это звание были:

— Олеся Анцупова, победитель Открытого Кубка Республики Татарстан по конному спорту.

— Ксения Момотова, обладатель «золота» на Первенстве Северо-западного федерального округа России по спортивной борьбе (вольная борьба) среди девушек 2002-2003 гг.

— Анита Коюшева, серебряный призер соревнований по спортивному ориентированию «Туристский слет учащихся Союзного государства», который прошел в Республике Беларусь с 10 по 16 сентября.

— Даур Делба, бронзовый призер Первенства Северо-западного федерального округа России по спортивной борьбе (вольная борьба) среди юношей 2002-2003 гг.

— Мария Чупрова, победитель Республиканского осеннего кросса памяти Л.Н. Елькиной.

— Алексей Таскаев, обладатель второго места на Республиканском осеннем кроссе памяти Л.Н. Елькиной.

В числе претендентов на звание «Лучший спортсмен месяца, среди спортсменов с инвалидностью» был Даниил Коблов, который завоевал «серебро» на Первенстве России по спорту лиц с поражением ОДА.

Конкурсная комиссия регионального Минспорта, рассмотрев кандидатуры, определила «Лучшего спортсмена месяца». Им стала Анита Коюшева. А «Лучшим спортсменом месяца, среди спортсменов с инвалидностью» стал Даниил Коблов.

По сообщению Минспорта РК