Баскетболистки из Сыктывкара и Ухты разыграли «золото» турнира в Коряжме

С 28 сентября по 1 октября в г. Коряжма прошел открытый Межрегиональный турнир по баскетболу «Осенний фестиваль» памяти Валентина Осташова в рамках Первенства Архангельской области. В фестивале приняли участие команды Ухты, Сыктывкара, Вельска, Архангельска, Северодвинска, Котласа, Устьянского района и Коряжмы.

У юношей 2003 г.р. и младше команда ухтинской «Спортивной школы №2» завоевала бронзовые медали, уступив только четыре очка серебряному призеру соревнований – команде Котласа, и семь очков победителю турнира – коллективу из г. Октябрьский.

Среди девушек 2000 г.р. и младше ухтинская дружина стала второй, а вот первое место завоевали сыктывкарки из СШОР «Юность», в очной встрече переигравшие Ухту с разницей в шесть очков.

По сообщению Минспорта РК