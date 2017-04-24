Бег по праздничному Сыктывкару

В День Победы, 9 мая, в Сыктывкаре состоится традиционная легкоатлетическая эстафета. Маршрут праздничных состязаний проложен по центру города.

На Стефановской площади пройдут три эстафеты: среди школ, главная эстафета, к которой допускаются команды вузов, ссузов и спортшкол, и среди команд трудовых коллективов, некомерческих организаций, которые должны состоять минимум из четырех человек (не менее двух девушек), остальные – из восьми (поровну мужчин и женщин), а также двух запасных.

Участникам предстоит стартовать на площади и затем преодолеть маршрут по улицам Ленина, Бабушкина, Интернациональной, поворот к Коми республиканской академии государственной службы и управления. Финиш — на Стефановской площади. Трудовые коллективы пробегут таким образом один круг длиной в километр, все остальные – в два раза больше. На время забегов автомобильное движение по указанным улицам будет перекрыто.

Сбор участников намечен на 13.30 у здания Администрации Главы Республики Коми. В 14.00 состоится торжественная церемония открытия соревнований, явка всех команд обязательна.

Судейская коллегия состоится в методическом кабинете городского плавательного бассейна (ул. Первомайская, 74) 5 мая, в 17.00 (для представителей школьных команд) и в 17.30 (для всех остальных). При себе необходимо иметь заявки с подписью руководителя организации и визой врача.

Эстафета в память Победы в Великой Отечественной войне в Эжвинском районе пройдет 4 мая. Здесь будут бежать команды детских садов, школ и трудовых коллективов. Старт соревнований состоится в 17.00 на Слободской площади.

По сообщению Минспорта РК