Боец М-1 из Коми сразится с бразильцем

Сыктывкарский боец смешанных единоборств Вадим Малыгин получил нового соперника на турнире М-1 Challenge 78, который пройдет 26 мая в Оренбурге. Как рассказал президент федерации смешанных единоборств Республики Коми, финский оппонент сыктывкарца Микаэль Силандер получил травму и не сможет выйти в рейдж. Вместо него с Вадимом Малыгиным сразится бразилец Фабрисио «Bill» Саррафф, на счету которого 23 победы и 9 поражений на профессиональной арене.

Совсем недавно на 76-м турнире серии Саррафф и Сергей Морозов показали бой, удостоившийся звания лучшего на турнире. Теперь же бразилец без колебаний согласился перебраться в более легкую весовую категорию.

Как отметил сам Вадим Малыгин, смена соперника не сильно повлияла на ход подготовки к бою.

«Бразилец схож по своему стилю с финном, но провел боев побольше на профессиональной арене. Это опытный соперник, так что бой будет очень тяжелым», — подчеркивает сыктывкарец.

Перед турниром Вадим Малыгин провел учебно-тренировочный сбор в Старом Осколе, где провел разноплановые занятия. Сейчас тренировки проходят в облегченном режиме.

По сообщению Минспорта РК