Боксеры-юниоры Сыктывкара — лучшие в Коми

В Инте завершилось Первенство Республики Коми по боксу среди юниоров 17-18 лет (1999-2000 г.р.) в зачет круглогодичной юношеской Спартакиады среди МО РК (1 группа) — I этап VIII летней Спартакиады учащихся России. На ринге встречались боксеры Инты, Ухты, Воркуты, Корткероса, Сосногорска и Сыктывкара. Всего в соревнованиях принимало участие 69 спортсменов.

Главный судья Первенства по боксу Игорь Цент отметил, что общий уровень выступлений – выше среднего.

«Есть отдельные весовые категории, где спортсмены способны побороться за медали на зональном уровне. Ближе к Первенству СЗФО России, которое пройдет в марте этого года, Федерацией бокса Республики Коми будет сформирована юниорская сборная. Победителей и призеров этого Первенства вызовут на сборы, где и определятся окончательные основной и резервные составы», — сообщил Игорь Цент.

В общекомандном зачете Сыктывкар занял первое среди муниципальных образований. Вторыми оказались воркутинцы, а бронзовым призером стала интинская сборная.

Победители Первенства РК по боксу среди юниоров 17-18 лет:

Ульныров Денис (весовая категория 49 кг, г. Сыктывкар)

Макаров Игорь (весовая категория 52 кг, г. Ухта)

Овчинников Влад (весовая категория 56 кг, г. Печора)

Джураев Мафрузидин (весовая категория 60 кг, г. Инта)

Насруллаев Нургалам (весовая категория 64 кг, г. Воркута)

Шабалин Вадим (весовая категория 69 кг, г. Инта)

Тихонов Сергей (весовая категория 75 кг, г. Сосногорск)

Ермолов Сергей (весовая категория 81 кг, г. Воркута)

Дудин Марк (весовая категория 91 кг, г. Сыктывкар)

Дымченко Александр (весовая категория свыше 91 кг, г. Ухта)

По сообщению Минспорта РК