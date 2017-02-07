Чемпионат Сыктывкара по хоккею с мячом

В целях популяризации и дальнейшего развития хоккея с мячом в Сыктывкаре проводится Чемпионат города Сыктывкара по хоккею с мячом среди любительских команд сезона 2016-2017.

К участию в турнире по хоккею с мячом среди любителей допущены 7 команд. Соревнования проводятся с ноября 2016 по февраль 2017 года. Проведение соревнований возлагается на КРСОО «Федерация хоккея с мячом» в рамках гранта Минэкономразвития.

11 февраля в 9 утра встретятся команды «Комигаз» и CШОР №1. В воскресенье пройдут две встречи: в 15.00 «Сыктывкар» — «Клуб Болельщиков», в

16.00 «Дилижанс» — «Водник».