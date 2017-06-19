Чемпионка мира Анастасия Иваненко переквалифицировалась в тренеры

Лидер сборной Республики Коми по плаванию, экс-чемпионка мира Анастасия Иваненко (Воркута) объявила о завершении спортивной карьеры. Свое решение титулованная спортсменка объяснила обычной усталостью. Впрочем, из спорта Анастасия Иваненко не уходит – она начнет тренерскую деятельность и будет заниматься с юными воркутинскими пловцами.

«В августе у нас будет набор малышей, с ними и буду заниматься. Интереснее всего работать над прогрессом пловцов с самого начала», — подчеркнула Анастасия Иваненко.

Официальные проводы спортсменки запланированы на осень текущего года, когда Воркута примет Заполярные игры.

Спортивные достижения Анастасии Иваненко:

чемпион мира (2006 г. — 800 м, вольный стиль)

серебряный призёр чемпионатов Европы (2005 г.)

бронзовый призёр чемпионата мира (2006 г.— 400 м, комплексное плавание)

чемпионка России (2009 г. — 400 м, комплексное плавание)

четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов России

победитель и призёр международных соревнований Кубок Сальникова

победитель и призёр чемпионатов и кубков России по плаванию

По сообщению Минспорта РК