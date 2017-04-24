Четыре лыжника из Коми готовятся к Олимпиаде

Члены сборной команды Республики Коми Юлия Белорукова, Ольга Царева, Алексей Виценко и Илья Семиков вошли в сборную команду России для централизованной подготовки к к олимпийскому сезону 2017/2018 годов.

Как рассказал по итогам тренерского совета Федерации лыжных гонок России главный тренер сборной команды Республики Коми Андрей Нутрихин, Алексей Виценко и Илья Семиков, наряду с Александром Бессмертных, Максимом Вылегжанином, Андреем Ларьковым, Андреем Мельниченко, Дмитрием Япаровым и Иваном Якимушкин рекомендованы для включения в группу старшего тренера Олега Перевозчикова.

Ольга Царева, а также Яна Кирпиченко, Полина Кальсина, Анастасия Доценко, Алиса Жамбалова, Елена Соболева рекомендованы в группу старшего тренера Данила Акимова, а Юлия Белорукова — в группу тренера Маркуса Крамера (Наталья Матвеева, Анастасия Седова, Юлия Чекалева, Сергей Устюгов, Александр Легков, Петр Седов, Сергей Турышев, Евгений Белов, Алексей Петухов, Александр Панжинский).

Планируется, что группа под руководством Олега Перевозчикова начнет первый тренировочный сбор 15 мая в Ижевске, а завершающий этап подготовки к Играм проведет под Сочи, на Хмелевских озерах.

Подготовка к сезону группы Данила Акимова стартует 19 мая в Кисловодске, заключительный сбор в рамках подготовки к Олимпийским играм 2018 года пройдет на Сахалине.

Группа Маркуса Крамера начнет готовиться к сезону 23 мая в Испании, на июнь запланированы сборы в Отепя (Эстония) и Оберхофе (Германия), завершающим станет сбор в Зефельде (Австрия).

***Всего в группах Олега Перевозчикова, Данилы Акимова, Маркуса Крамера, а также Юрия Бородавко и Юрия Каминского будут работать 25 мужчин и 14 женщин, трое женщин проведут подготовку по индивидуальной программе.

По сообщению Минспорта РК