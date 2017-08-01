Что, где и когда будет на День физкультурника в Сыктывкаре

12 августа в Сыктывкаре пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника. Главной площадкой Дня физкультурника станет Стефановская площадь, которая в рамках спортивного праздника преобразится в мини-городок. Так, у здания Государственного совета Республики Коми возникнет Баскетбольная улица, на которой пройдут соревнования по стритболу «Оранжевый мяч». На улице Экстрима (район у здания Почты России) любители спорта смогут попробовать свои силы в роллерах, скалолазании и гонках на радиоуправляемых автомобилях.

Проезд ГТО (площадка у доски почета Республики Коми) примет желающих приобщиться к выполнению в тестовом режиме нормативов «Готов к труду и обороне!».

В Интеллектуальном районе (площадка у памятника Владимиру Ленину) пройдут турниры по шахматам и бочче.

Спортивные площадки для дартса и стрельбы из лука будут организованы на улице Робина Гуда (сквер у Колледжа искусств РК).

А в микрорайоне Ориентирования (сквер у Филармонии РК) состоится ориентир-шоу.

Самые юные спортсмены смогут побороться за звание лучшего в гонках на самокатах и велосипедах. Заезды пройдут в южной части городка на улице Безопасное колесо. Недалеко от них, на улице Силачей, состоится турнир по мас-рестлингу и силовым видам спорта.

В центральной части площади для гостей праздника будет организована развлекательная программа: выступление кинологов, представителей спортивных федераций и творческих коллективов Республики Коми.

Кроме этого, на Республиканском стадионе (ул.Коммунистическая, д.21) состоятся соревнования по мини-футболу и флорболу. МАУ ДО «ДЮСШ «Северная Олимпия» (ул.Димитрова, д.1/4) примет турнир по хоккею с мячом.

Поклонников бега ждут на лыжной базе «Динамо»(ул.Ручейная, 13А), где будет организован кросс. А любители настольного тенниса смогут посоревноваться в ГБУ ДО РК «Детско-юношеская спортивная школа №2» (ул.Савина, д.81/1).

В МАУ «Реабилитационно-оздоровительный центр» (ул.Мира, д.37А) пройдут соревнования по пляжному волейболу. Также на Слободской площади Эжвы для всех желающих будет работать спортивно-развлекательная зона.

По сообщению Минспорта РК