День массового футбола в Сыктывкаре

Сегодня, 20 мая, на поле Республиканского стадиона прошел этап Всероссийского фестиваля «День массового футбола». Как рассказал исполнительный директор Федерации футбола Республики Коми Артем Сухарев, в рамках фестиваля сыграли команды абсолютно всех возрастов.

Участниками соревнований стали «Фортуна», «Ветераны спорта», «Мечта», «Космос», «Новая Генерация», «Спортивная школа по футболу-2000», «Дружба», «Юная Генерация-2007», «Бумажник», «ДЮСШ-6», «Сыктывкар-2004», «Сборная 2006», «Форвард-2005», «Форвард-2007», «Форвард-1», «Форвард-2» и женская команда ЦСМ.

Пары были подобраны примерно равные по возможностям и скоростям, так что все матчи прошли в упорной и красивой борьбе.

«Спорт, и футбол, в частности, объединяет людей. Здорово, что нам удалось собрать столько участников, которые боролись не только с соперником, но и дождливой погодой», — подчеркнул А. Сухарев.

Одним из самых зрелищных матчей стал поединок женской сборной и ветеранов спорта. Ветераны вели в счете 2-0 и 4-2, но в конце матча упустили победу: 4-4. Победителя пары определила серия пенальти, в которой точнее оказались девушки.

Лучшие игроки матчей в рамках фестиваля получили памятные призы.

*** День массового футбола – ежегодное спортивное мероприятие, направленное на популяризацию футбола в Российской Федерации, в том числе массового, ветеранского, детско-юношеского и всех других разновидностей. Начиная с 2011 года, он был приурочен к дате финального матча Лиги чемпионов. В 2014 году этот спортивный праздник, ранее проводившийся только в Москве, вышел за пределы столицы и прошел уже в 30 городах и муниципальных образованиях. С каждым годом количество субъектов, подававших заявки на участие в мероприятиях, только увеличивалось.

По сообщению Минспорта РК