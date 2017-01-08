Две хоккеистки из Коми взяли «бронзу» турнира Nations Cup

Женская сборная России стала бронзовым призером турнира Nations Cup, который прошел в Австрии и Германии с 4 по 7 января. Россиянки в борьбе за третье место обыграли сборную Германии со счетом 5:2.

В расширенном составе сборной — 23 хоккеистки, в том числе игроки ухтинской команды «Арктик-Университет» Лиана Ганеева и Фануза Кадирова.

Вратари: Надежда Александрова, Мария Сорокина, Надежда Морозова, Валерия Тараканова

Защитники: Алена Андрющенко, Мария Баталова, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Анна Шибанова, Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Инна Дюбанюк, Виктория Чмырикова

Нападающие: Алевтина Штарева, Елена Дергачева, Анна Шохина, Ольга Сосина, Галина Скиба, Людмила Белякова, Фануза Кадирова, Елена Подкаменная, Екатерина Смоленцева, Лидия Малявко, Евгения Дюпина, Екатерина Лебедева, Екатерина Лихачева, Мария Кокошкина, Диана Канаева.

Ранее женская сборная России одержала победу в матче против сборной Швейцарии (8:3), потерпела поражение от финских спортсменок (3:2) и обыграла хозяек льда — сборную Австрии (5:2).

По результатам этих трех матчей подопечные Алексея Чистякова заняли второе место в группе В.

Соперник российской команды, сборная Германии, была второй в группе А.

По сообщению Минспорта РК