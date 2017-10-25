Две спортсменки сразятся за Коми в Кубке России по боксу

Виктория Крылова и Елизавета Кудряшова представят Республику Коми на Кубке России по боксу среди женщин. Эту информацию подтвердили в Федерации бокса Республики Коми.

Напомним, Виктория Крылова, победитель Первенства мира среди юниорок и неоднократный призер Чемпионата России. Елизавета Кудряшова — победитель Первенства СЗФО с 2012 по 2016 года, чемпионка Приволжского ФО этого года и участница Чемпионата России среди женщин 2017 года.

«К сожалению, сегодня у нас смогут выступить только эти две спортсменки. Больше девушек такого уровня в республике пока нет. Однако и Вика, и Лиза, уверен, достойно представят Республику Коми на домашнем Кубке России по боксу. Мы, конечно, рассчитываем на награды», — отметил ответственный секретарь Федерации бокса Республики Коми Андрей Истомин.

Сами спортсменки обещают показать все свои умения на Кубке России по боксу.

«Конечно, приятно будет выступать у себя дома. Хоть родные стены, и говорят, что помогают, но мы сами должны показать все свое мастерство на ринге. Этот Кубок России еще и большая ответственность. На нас придут смотреть близкие и друзья. Их нельзя подвести. К тому же в Сыктывкаре много молодых спортсменок, которые смогут своими глазами увидеть тех, на кого нужно равняться», — прокомментировала Виктория Крылова.

«Большой успех, то что в нашей Республике Коми будут проводиться такие, достаточно крупного уровня, соревнования. В данный момент основная задача выступить на высоком уровне и занять призовые места. Защитить имя своего города и своей республики. Проделывается большая работа, нацеленная на достойное выступление», — отметила Елизавета Кудряшова.

Напомним, Кубок России по боксу среди женщин пройдет с 17 по 19 ноября в Сыктывкаре на базе ГАУ Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва №2», ул. Савина 81/1.

По сообщению Минспорта РК