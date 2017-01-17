Две ухтинские хоккеистки взяли «бронзу» молодежного чемпионата мира

Сборная России на завершившемся в Чехии молодежном чемпионате мира заняли третье место. В матче за «бронзу» наша команда одержала вверх над сборной Швеции — 2:0. В составе команды были две представительницы Ухты, выступающие за «Арктик-Университет»: 16-летняя Алина Орлова и 17-летняя Мария Кузнецова.

«Это выдающийся успех. Учитывая, что Канада и американки пока вне конкуренции, весь остальной мир в женском хоккее борется за третье место. Мы дважды обыграли шведок. Несмотря на то, что атмосфера в Чехии была напряженная, были попытки провокаций (чешские болельщики освистали исполнявшийся перед матчем с хозяевами гимн Российской Федерации — прим.И.Б.), наши девушки выглядели очень достойно и на площадке, и вне ее. Вдвойне приятно, что нашу республику в сборной представляли две хоккеистки. Они являются достойными продолжателями дела Фанузы Кадировой и Лианы Ганеевой, которые уже играют в национальной сборной», — отметил директор команды «Арктик-Университет» Евгений Вологин.

Обе хоккеистки хорошо показали себя в играх чемпионата мира. И в четверть финале против Чехии, и в матче против шведок наши ворота остались нетронутыми. Теперь ухтинские хоккеистки стали явными кандидатами на поездку в составе сборной на Олимпиаду в Южной Корее в 2018 году.

Илья Баканов

Фото Федерации хоккея России