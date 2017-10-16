Екатерина Братусь выиграла Чемпионат Европы

Сыктывкарка Екатерина Братусь стала чемпионкой Европы по жиму штанги, который завершился сегодня, 15 октября, в испанской Ла Манге. Спортсменка из Республики Коми выступала в весовой категории до 84 килограмм. Результат Екатерины Братусь – 155 килограмм.

«Я стала первой чемпионкой Европы в жиме из Республики Коми и очень довольна. Наконец-то взрослая международная медаль в копилку, да ещё и золотая», — отметила спортсменка.

На втором месте немка Вивьен Родер (152,5), на третьем шведка Фрида Вик (150 кг).

Отметим, что сборная России стала победительницей чемпионата и в командном зачете. На втором месте Германия, на третьем – Финляндия.

По сообщению Минспорта РК