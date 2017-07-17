Екатерина Паршукова из Коми стала рекордсменкой мира по стрельбе из арбалета
Екатерина Паршукова из Республики Коми завоевала «золото» на XIX Чемпионате мира по стрельбе из арбалета. Спортсменка выбила 394 очка из 400 возможных (упражнение матчевый арбалет, расстояние 10 м) и стала рекордсменом мирового турнира. Француженка Нолвенн Пэймбланк заняла второе место, уступив победительнице пять очков, а Лаура Нолд из Германии обосновалась на третьей позиции.
«Еще в прошлом году на Чемпионате Европы я говорила, что обязательно стану первой на Чемпионате мира-2017. И выезжая на соревнования, я не испытывала каких-либо сомнений, страха – я поставила себе цель, и я ее достигла», — рассказала Екатерина Паршукова.
Стоит отметить, спортсменка единственная, кто представляла Республику Коми на соревнованиях.
«Арбалетная стрельба в Коми пока не сильно развита, поэтому я занимаюсь арбалетом только выезжая на тренировки в сборную России. Тем не менее, первое место за мной, и, конечно, я счастлива», — подытожила спортсменка.
По сообщению Минспорта РК
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