Екатерина Паршукова победила на Всероссийских соревнованиях по стрельбе

На проходящих в пгт.Мирный (Республика Татарстан) Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия мастер спорта международного класса из Республики Коми Екатерина Паршукова заняла первое место в олимпийском упражнении ВП-4 (пневматическая винтовка, дистанция 10 метров).

Как сообщил старший тренер молодежной сборной команды Республики Коми по пулевой стрельбе Александр Паршуков, спортсменка завоевала «золото», опередив 94 конкуренток. В квалификации она показала результат 412.9 очка, а в финале попала 247.5 очка и победила с преимуществом в 1.8 очка.

На втором месте — мастер спорта международного класса Мария Иванова из Московской области (411.4 очка в квалификации и 245.7 очка в финале). Бронзовым призером стала мастер спорта международного класса Наталья Братчикова из Ижевска (411.6 очка – результат квалификации; 225.8 очка – финал).

Еще одна представительница Республики Коми Ирина Кожухова (тренер Хаджаназар Хаитов) выполнила норматив мастера спорта России. Тем самым спортсменка получила право участвовать в чемпионатах и кубках России по пулевой стрельбе.

«Сегодня, 4 июля, Екатерина Паршукова соревнуется в упражнении МВ-9. Эти состязания станут заключительными в ее юниорской карьере», — рассказал Александр Паршуков.

Отметим также, что спортсменка, завоевав «золото» в Коломне на Кубке России по арбалету, 10 июля отправится в Хорватию на Первенство мира по арбалету.

По сообщению Минспорта РК