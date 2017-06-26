Екатерина Паршукова в паре с бронзовым призером Олимпиады стала первой на российском турнире по стрельбе

26 июня член сборной команды Республики Коми по пулевой стрельбе Екатерина Паршукова завоевала «золото» в упражнении ВП-13 на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, проходящих в селе Игнатово Московской области с 22 по 29 июня.

Как сообщил старший тренер молодежной сборной команды Республики Коми по пулевой стрельбе Александр Паршуков, спортсменка выступала в паре с представителем Свердловской области Владимиром Масленниковым, бронзовым призером Олимпийских игр — 2016 в Рио-Де-Жанейро.

«Если у представителя субъекта нет пары, то спортсмены разных регионов могут выступать вместе. На этих соревнованиях пары не было ни у Екатерины Паршуковой, ни у Владимира Масленникова. Они и договорились стрелять вдвоем. В итоге пара выиграла квалификацию и заняла первое место в финале, — сообщил Александр Паршуков. – Отмечу, что подготовку Екатерины Паршуковой к этим стартам вел тренер Алексей Хребтов

На втором месте команда Архангельской области — 1. Бронзовым призерами соревнований в упражнении ВП-13 стали представители Республики Удмуртия (команда-1).

Сегодня Екатерина Паршукова поехала в Коломну на Кубок России по арбалету, где будет отбор на Чемпионат и Первенство мира по матчевому и полевому арбалету в Хорватии. В рейтинге спортсменка идет первым номером.

По сообщению Минспорта РК