Елизавета Сысоева из Коми на Кубке России настреляла на «бронзу»

С 29 мая по 5 июня в Московской области, на базе стрелкового комплексе «Лисья нора», проходит Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы президента Стрелкового союза России.

Как сообщил тренер сборной команды Республики Коми по пулевой стрельбе Александр Паршуков, на Всероссийских соревнованиях спортсмены, в частности, выявили сильнейших в упражнении ВП-13 (винтовка пневматическая, пара — смешанная, 10 м, 50 выстрелов).

Команда Республики Коми и Вологодской области в составе Елизавета Сысоева (Усть-Куломский район) — Илья Марсов (Вологда) заняла третье место.

Победителем в упражнении ВП-13 стала команда Удмуртской Республики-1 (Юлия Каримова-Андрей Коньков), серебряные медали у команды Архангельской области-1 (Дарья Вдовина-Сергей Круглов).

По сообщению Минспорта РК