«Енисей» и «СКА-Нефтяник» покажут в Сыктывкаре атакующий хоккей

Представители красноярского «Енисея» и хабаровского «СКА-Нефтяник» поделились своими ожиданиями от завтрашней игры за Суперкубок России по хоккею с мячом, которая пройдет на Республиканском стадионе в Сыктывкаре.

«Как бы там ни было, со всеми приключениями мы добрались до столицы Коми. Очень рады, нас встретили дружелюбные люди, хорошая погода. Надеюсь, что на весь период пребывания в Сыктывкаре так и будет. Что касается самого матча, и мы, и клуб «Енисей» горим желанием встретиться на поле и выяснить, кто более достоин этого титула», — заявил главный тренер «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев.

И.о.главного тренера «Енисея» Иван Максимов согласился с коллегой, что завтра оба клуба будут нацелены на победу:

— Завтра обе команды будут стараться показать свои лучшие возможности. Равно как и будут стремиться нейтрализовать ведущих игроков соперника, лишить их своих лучших качеств. Так как у них девять игроков национальных сборных.

— Двенадцать, — перебил коллегу М.Юрьев. – И я тоже вошел в сборную Монголии, — вероятно, все-таки пошутил тренер «армейцев».

Капитана «СКА-Нефтяника» Алексея Чижова на предматчевой пресс-конференции не было. Он остался в гостинице отдыхать от изнурительной поездки в Сыктывкар. Лидер «Енисея» Юрий Викулин поблагодарил организаторов за теплый прием.

«Очень приятно быть в Республике Коми. Должен сказать, посадка вчера была не из лучших. Но мы успели в то окно, когда посадку давали. Настаиваемся на завтрашний матч. Надеемся, что он будет яркий, быстрый, потому что обе команды атакующие. Зрителям понравится. Ждем завтра на трибунах большое количество народа», — высказал пожелание Ю.Викулин.

29 января в Швеции начнется Чемпионат мира. Главный тренер хабаровчан даже не думает, что игроки, вызванные в сборные, будут жалеть себя. И руководство хоккея с мячом не просило во избежание травм обойтись без жестких стыков.

«Я не знаю, как «Енисей». В хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» ни из Федерации хоккея с мячом России, ни из шведской федерации никто с такими просьбами не обращался. Ребята понимают, что вызов в сборную – это здорово. Завтра на матче будет Сергей Мяус. Игроки захотят проявить себя перед главным тренером сборной. Я думаю, что амбиции сборной – это амбиции сборной, но ребята выступают за свои клубы. Не так много у нас турниров, чтобы пренебречь этим трофеем», — заявил М.Юрьев.

И.Максимов добавил, что ребята в клубе работают профессионально, и завтра для них главный матч.

Соперники знают друг друга досконально, поэтому чем-то удивить соперников вряд ли получится, заметил И.Максимов. Его визави добавил, что на матч могут повлиять погодные условия.

«Если будет снег, возможно изменение тактического рисунка. Как у Красноярска, так и у нас. Он не желателен, потому что и мы, и «Енисей» любим играть по качественному льду. Если пойдет снег, будет совсем другой хоккей», — сказал М.Юрьев.

Начало завтрашнего розыгрыша Суперкубка России — в 13 часов. Вход на трибуны свободный.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва