Ермил Вокуев стал вторым на «Красногорской лыжне»

24 декабря стартовали Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Красногорская лыжня», в рамках Континентального Кубка Восточной Европы ФИС по лыжным гонкам спортсмены состязались в индивидуальном спринте классическим стилем.

Как сообщил главный тренер сборной региона Андрей Нутрихин, у мужчин победил Александр Панжинский (Москва), второе место занял Ермил Вокуев (Республика Коми), третье место — у Никиты Крюкова (Москва/Республика Саха (Якутия)).

Среди женщин победила Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область), второе место у Полины Ковалевой (Москва/Красноярский край), третья Наталья Непряева (Московская/Тверская область).

По сообщению Минспорта РК

Фото Андрея Нутрихина.