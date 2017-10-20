Фигурист из Ухты идет третьим на этапе серии Гран-при

В Москве сегодня, 20 октября, стартовала серия этапов Гран-при. Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, это престижнейший международный турнир в фигурном катании – Кубок «Ростелекома».

В мужском одиночном разряде Россию представляют Михаил Коляда, Андрей Лазуткин и ухтинец Дмитрий Алиев.

По итогам короткой программы Дмитрий Алиев стал третьим, набрав 88,77 баллов. Второе место занимает японец Юдзуру Ханю (94,85 баллов), лидирует американец Натан Чен (100,54 балла).

Михаил Коляда идет четвертым, уступая Дмитрию Алиеву два балла.

По сообщению Минспорта РК