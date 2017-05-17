Главный тренер сборной России по мини-футболу Леонид Скорович проведет мастер-класс для футболистов Сыктывкара

23 мая в Сыктывкаре пройдет крупный футбольный форум, организованный Федерацией футбола Республики Коми и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Коми». В планах Федерации собрать в столице представителей всех городов и районов республики, занимающихся развитием и популяризацией футбола на местах. В том числе, тренеров и судей.

Как рассказал член Совета федерации России, также входящий в президиум Федерации футбола Коми Дмитрий Шатохин, специальным гостем форума станет главный тренер сборной России по мини-футболу Леонид Скорович. Знаменитый специалист не только примет участие в круглом столе по обсуждению стратегии развития Федерации, но и проведет мастер-класс для воспитанников футбольной школы, встретится с представителями клубов «Новая генерация» и «Ухта», а также пообщается с тренерами из городов и районов Коми.

В Федерации футбола уверены, что такой форум поможет объединить футбольную общественность региона, понять насущные проблемы отдаленных городов и районов, а самое главное, даст вектор развития футбола и построит новые связи для дальнейшего конструктивного общения.

Сергей Леонидович Скорович — старший тренер мужских команд сборной России по мини-футболу. российский футболист, игрок в мини-футбол. Известность получил по шестилетней работе в екатеринбургском мини-футбольном клубе «ВИЗ-Синара». В 2009 году Сергей Скорович был назначен старшим тренером мужских команд сборной России по мини-футболу.