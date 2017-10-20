Игрок мини-футбольной «Ухты» отличился голом за молодежную сборную

В Чехии, в городах Мельник и Млада Болеслав, состоялись товарищеские матчи между мини-футбольными молодежными сборными Чехии и России. Игры прошли 17 и 18 октября. Оба поединка завершились крупными победами отечественной мини-футбольной дружины под руководством Сергея Скоровича.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, в этих встречах за сборную России выступали представители двух клубов Коми, играющих в Суперлиге. Это игрок «Новой генерации» Владислав Барсков и игроки «Ухты» Денис Поваров и Ростислав Пилипенко.

Первый поединок россияне выиграли со счетом 6:1. Во втором счет был еще более неприличный, 7:0.

Ухтинец Денис Поваров открыл счет во втором поединке. Владислав Барсков угрожал воротам соперника, но отличиться ему не удалось.

«Участие спортсменов из Коми на международном уровне за родную страну – это большая честь. Кроме того, это бесценный опыт, позволяющий усовершенствовать свои навыки и подняться на новый профессиональный уровень», — отметил президент Федерации футбола Республики Коми Дмитрий Шатохин.

Исполнительный директор Федерации – директор клуба «Новая генерация» Артем Сухарев пояснил, что в российскую сборную отбираются самые талантливые представители регионов.

«Мы ради констатировать, что этот год стал очередным, когда ребята из «Новой генерации» были приглашены в сборную России, причем на матчи с европейской командой», — заявил Артем Сухарев.

По сообщению Минспорта РК