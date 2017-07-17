Игрок «Ники» поучаствовала в сражении студенческой и молодежной сборных России

Разыгрывающая сыктывкарской «Ники» Лидия Петина продолжает подготовку к Универсиаде-2017. Накануне студенческая сборная России провела контрольный поединок с молодежной сборной страны (Ю-19).

Отметим, что молодежная сборная России является одним из фаворитов предстоящего чемпионата мира. В рамках подготовки к важнейшему старту сезона национальная дружина не уступила ни в одном контрольном матче. Обыграна была и студенческая команда: 73-53 (19-13, 16-7, 18-20, 20-13).

Лидер молодежной сборной Мария Вадеева сделала дабл-дабл: 19 очков и 12 подборов. Напомним, что Мария Вадеева и Раиса Мусина два года назад на аналогичном чемпионате мира до 19 лет уже были лидерами сборной, которая стала серебряным призером, только в финале уступив американкам.

В составе студенческой сборной больше всех очков набрала Юлия Гладкова – 12. В активе Лидии Петиной шесть очков. Добавим, днем ранее молодежная сборная также взяла верх: 72-54.

Ожидается, что Лидия Петина присоединится к «Нике» после Универсиады – в конце августа.

По сообщению пресс-службы БК «Ника»