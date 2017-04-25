Игрока «Строителя» вызвали в сборную России

Игрок «Строителя» Максим Немцев вызван в состав сборной команды России по хоккею с мячом, который проходит тренировочный сбор в Сочи.

Как рассказал директор ХК «Строитель» Константин Агафонов, сбор стартовал 24 апреля и продлится до 3 мая.

«Для нас это приятная новость. Впервые за долгое время действующий игрок «Строителя» привлечен в ряды национальной сборной», — подчеркнул К. Агафонов.

Отметим, что защитник «Строителя» Максим Немцев перешел в стан сыктывкарской команды этой весной из нижегородского «Старта», где был признан одним из лучших игроков прошедшего сезона.

Национальную сборную возглавляет Сергей Мяус, а одним из его помощников является главный тренер «Строителя» Павел Франц, также работающий в настоящее время с российской командой на тренировочном сборе в Сочи.

По сообщению Минспорта РК