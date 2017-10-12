Инта примет лучших 16-летних борцов республики

В Инте, на базе Детско-юношеской спортивной школы «Юность», с 13 по 15 октября состоится Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Николая Лунина среди юношей до 16 лет.

Как сообщил заместитель директора «ДЮСШ «Юность» Татьяна Хныкова, турнир соберет спортсменов Сыктывкара, Усинска, Печоры, Визинги, Инты, Кожвы. Всего в соревнованиях примут участие более 80 борцов.

Юноши 2005 г.р. и младше поборются за медали в весовых категориях: 24 кг, 27 кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 50 кг, 54 кг, 2002-2005 г.р. — в весовых категориях: 46 кг, 50 кг, 58 кг, 68 кг, 2000-2001 г.р. — в весовых категориях: 54 кг, 63 кг, 69 кг.

«Фаворитом традиционно считаются сыктывкарские спортсмены/ Nем не менее, сейчас интинские борцы показывают достойные результаты, поэтому могут составить достойную конкуренцию главным претендентам на победу», — рассказала Татьяна Хныкова.

Официальное открытие соревнований состоится 14 октября в 11:00 часов.

Победителей и призеров соревнований наградят медалями и грамотами Министерства физической культуры и спорта Республики Коми. Кроме этого, в рамках соревнований будут разыграны призы по номинациям: «За волю к по победе», «Лучшая техника».

Программа Республиканского турнира по вольной борьбе памяти Н. П. Лунина в Инте:

13 октября:

День приезда, мандатная комиссия, заседание судейской коллегии.

18:00- взвешивание участников.

14 октября:

11:00- торжественное открытие

11:30- начало соревнований

15 октября:

11:30 –начало соревнований

По сообщению Минспорта РК