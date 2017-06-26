Итоги Чемпионата Коми по конному спорту
В Спортивной школе по конному спорту состоялись региональные Чемпионат и Первенство по конному спорту. Соревнования проходили в рамках Всероссийского олимпийского дня. Как сообщила директор учреждения Светлана Захарова, более 50 участников из Сыктывкара, Сосногорска и Ухты боролись в олимпийских дисциплинах «Конкур» и «Выездка».
«Анастасия Бойцова в категории «юноши» выполнила норматив первого спортивного разряда. Мы планируем подтвердить его в Кирове на областных соревнованиях», — отметила Светлана Захарова.
Победители соревнований:
«Выездка»
Варвара Выродова — ГБУ РК «СШ по конному спорту» (категория «дети»)
Анастасия Бойцова — ГБУ РК «СШ по конному спорту» (категория «юноши»)
Татьяна Кузнецова ГБУ РК «СШ по конному спорту» (категория «любители»)
«Конкур»
Дарья Рыжова — ГБУ РК «СШ по конному спорту» (категория «дети»)
Наталия Никитина — Планета Университет г. Ухта (категория «юноши»)
Галина Политова — ГБУ РК «СШ по конному спорту» (категория «любители»)
Сейчас спортсмены готовятся к областным соревнованиям в Кирове, которые пройдут в середине июля.
По сообщению Минспорта РК
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