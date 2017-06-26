Итоги Чемпионата Коми по конному спорту

В Спортивной школе по конному спорту состоялись региональные Чемпионат и Первенство по конному спорту. Соревнования проходили в рамках Всероссийского олимпийского дня. Как сообщила директор учреждения Светлана Захарова, более 50 участников из Сыктывкара, Сосногорска и Ухты боролись в олимпийских дисциплинах «Конкур» и «Выездка».

«Анастасия Бойцова в категории «юноши» выполнила норматив первого спортивного разряда. Мы планируем подтвердить его в Кирове на областных соревнованиях», — отметила Светлана Захарова.

Победители соревнований:

«Выездка»

Варвара Выродова — ГБУ РК «СШ по конному спорту» (категория «дети»)

Анастасия Бойцова — ГБУ РК «СШ по конному спорту» (категория «юноши»)

Татьяна Кузнецова ГБУ РК «СШ по конному спорту» (категория «любители»)

«Конкур»

Дарья Рыжова — ГБУ РК «СШ по конному спорту» (категория «дети»)

Наталия Никитина — Планета Университет г. Ухта (категория «юноши»)

Галина Политова — ГБУ РК «СШ по конному спорту» (категория «любители»)

Сейчас спортсмены готовятся к областным соревнованиям в Кирове, которые пройдут в середине июля.

По сообщению Минспорта РК