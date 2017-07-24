Итоги Чемпионата Коми по кроссу и лыжероллерам
В минувшие выходные, 23 июля, на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной прошел третий, финальный, соревновательный день Открытых Чемпионата и Первенства Республики Коми по кроссу и лыжероллерам.
Спортсмены боролись за звание лучшего в кроссе на дистанциях: девушки 15-16 лет — 2 км, юноши 15-16 лет и девушки 16-17 лет — 3 км, юноши юниорки и женщины — 5 км, юниоры и мужчины — 8 км.
На старт вышли 238 участников соревнований.
Маргарита Кожевина (Ижемский район) заняла первое место среди девушек 2000-2001 г.р., Мария Чупрова (Сосногорск) завоевала «золото» среди девушек 2002-2003г.р., Юлия Черненко (Сосногорск) финишировала первой среди юниорок 1998-1999 г.р., а Татьяна Никулина (Сыктывкар) стала победителем среди женщин.
В категории «юноши» Георгий Попов (Ханты-Мансийский автономный округ) показал лучший результат среди спортсменов 2002-2003 г.р., Алексей Канев (Ижемский район) одержал победу в возрастной категории 2000-2001 г.р. Среди юниоров «золото» завоевал Аркадий Сметанин (Ухта), а Кирилл Петров (Ханты-Мансийский автономный округ) занял первое место среди мужчин.
Напомним, Чемпионат и Первенство Республики Коми по кроссу и лыжероллерам стартовали 19 июля. Более 250 участников из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Печоры, Сосногорска, Усть-Вымского,Удорского, Прилузского, Усть-Цилемского, Усть-Куломского, Сыктывдинского, Корткеросского, Ижемского районов, а также Ханты-Мансийского автономного округа боролись за медали в индивидуальной гонке свободным стилем, спринте и кроссе.
Призеры и победители:
Девушки 2002-2003 г.р.
Мария Чупрова – 1 место
Дарья Канева – 2 место
Виктория Гайкович – 3 место
Девушки 2000-2001 г.р.
Маргарита Кожевина – 1 место
Ирина Микушева – 2 место
Анаа Рябко – 3 место
Юниорки 1998-1999 г.р.
Юлия Черненко – 1 место
Анастасия Налимова – 2 место
Екатерина Вищур – 3 место
Женщины
Татьяна Никулина – 1 место
Раиса Головина – 2 место
Карина Харисова – 3 место
Юноши 2002-2003 г.р.
Георгий Попов – 1 место
Эдуард Терентьев – 2 место
Даниил Ветошкин – 3 место
Юноши 2000-2001 г.р.
Алексей Канев – 1 место
Алексей Таскаев – 2 место
Антон Савосин – 3 место
Юниоры 1998-1999 г.р.
Аркадий Сметанин – 1 место
Данил Савин – 2 место
Сергей Гутаров – 3 место
Мужчины
Кирилл Петров – 1 место
Александр Кулешов – 2 место
Владимир Солодовников – 3 место
По сообщению Минспорта РК
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