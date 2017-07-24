Итоги Чемпионата Коми по кроссу и лыжероллерам

В минувшие выходные, 23 июля, на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной прошел третий, финальный, соревновательный день Открытых Чемпионата и Первенства Республики Коми по кроссу и лыжероллерам.

Спортсмены боролись за звание лучшего в кроссе на дистанциях: девушки 15-16 лет — 2 км, юноши 15-16 лет и девушки 16-17 лет — 3 км, юноши юниорки и женщины — 5 км, юниоры и мужчины — 8 км.

На старт вышли 238 участников соревнований.

Маргарита Кожевина (Ижемский район) заняла первое место среди девушек 2000-2001 г.р., Мария Чупрова (Сосногорск) завоевала «золото» среди девушек 2002-2003г.р., Юлия Черненко (Сосногорск) финишировала первой среди юниорок 1998-1999 г.р., а Татьяна Никулина (Сыктывкар) стала победителем среди женщин.

В категории «юноши» Георгий Попов (Ханты-Мансийский автономный округ) показал лучший результат среди спортсменов 2002-2003 г.р., Алексей Канев (Ижемский район) одержал победу в возрастной категории 2000-2001 г.р. Среди юниоров «золото» завоевал Аркадий Сметанин (Ухта), а Кирилл Петров (Ханты-Мансийский автономный округ) занял первое место среди мужчин.

Напомним, Чемпионат и Первенство Республики Коми по кроссу и лыжероллерам стартовали 19 июля. Более 250 участников из Сыктывкара, Ухты, Усинска, Печоры, Сосногорска, Усть-Вымского,Удорского, Прилузского, Усть-Цилемского, Усть-Куломского, Сыктывдинского, Корткеросского, Ижемского районов, а также Ханты-Мансийского автономного округа боролись за медали в индивидуальной гонке свободным стилем, спринте и кроссе.

Призеры и победители:

Девушки 2002-2003 г.р.

Мария Чупрова – 1 место

Дарья Канева – 2 место

Виктория Гайкович – 3 место

Девушки 2000-2001 г.р.

Маргарита Кожевина – 1 место

Ирина Микушева – 2 место

Анаа Рябко – 3 место

Юниорки 1998-1999 г.р.

Юлия Черненко – 1 место

Анастасия Налимова – 2 место

Екатерина Вищур – 3 место

Женщины

Татьяна Никулина – 1 место

Раиса Головина – 2 место

Карина Харисова – 3 место

Юноши 2002-2003 г.р.

Георгий Попов – 1 место

Эдуард Терентьев – 2 место

Даниил Ветошкин – 3 место

Юноши 2000-2001 г.р.

Алексей Канев – 1 место

Алексей Таскаев – 2 место

Антон Савосин – 3 место

Юниоры 1998-1999 г.р.

Аркадий Сметанин – 1 место

Данил Савин – 2 место

Сергей Гутаров – 3 место

Мужчины

Кирилл Петров – 1 место

Александр Кулешов – 2 место

Владимир Солодовников – 3 место

По сообщению Минспорта РК