Итоги Чемпионата Коми по тхэквондо

В минувшие выходные в Сыктывкаре состоялся Чемпионат Республики Коми по тхэквондо (ИТФ) и Первенство Республики Коми по тхэквондо (ИТФ) среди юниоров и юниорок, юношей и девушек.
На открытии соревнований гостей и участников соревнований поздравил президент Союза тхэквондо РК Вадим Филиппов, он пожелал ребятам успехов, а воспитаннице Детско-юношеской спортивной школы No5 Дарье Жудиковой вручил черный пояс.
Как сообщил организатор соревнований Максим Старцев, за звание лучших боролись спортсмены из Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Ухты и Сосногорска.
Программа турнира включала дисциплины: личный туль, командный туль, личный спарринг.
«Ребята показали хороший уровень на соревнованиях – во-первых, спортсмены уверенно держались на доянге, во-вторых бои стали проходить «чище», т.е. тхэквондисты уделяли большее внимание техническим моментам, не позволяя себе ошибки, как это было на турнирах прошлого года», — отметил Максим Старцев.
В командном зачете первое место заняла сборная Сыктывкара. На втором месте — спортсмены из Ухты, а на третьем – Воркуты.
В личном первенстве места распределились следующим образом:
Чемпионат
Мужчины, туль
Родион Зиновьев, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 1 место
Андрей Чудов, С/К Спарта г. Ухта — 2 место
Никита Ракин , Федерация тхэквондо ИТФ г Сыктывкара — 3 место
Елисей Дядин, С/К Спарта г. Ухта — 3 место
Женщины, туль
Анастасия Шатохина МУДО ДТДиМ г. Воркута — 1 место
Кристина Изъюрова, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 2 место
Екатерина Зенкова, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место
Анастасия Рыбина, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место
Поединок женщины до 57 кг
Кристина Изъюрова, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 1 место
Анастасия Шатохина, МУДО ДТДиМ г. Воркута — 2 место
Екатерина Зенкова, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место
Поединок, мужчины до 71 кг
Максим Чужмаров, ДЮСШ №6 г. Сыктывкар — 1 место
Андрей Чудов, С/К Спарта г. Ухта — 2 место
Савелий Батаманов, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место
Антон Федяев, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место
Поединок мужчины до 78 кг
Родион Зиновьев, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 1 место
Михаил Сливец, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 2 место
Эльвин Мамедов, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место
Поединок, мужчины свыше 85 кг
Елисей Дядин, С/К Спарта г. Ухта — 1 место
Влад Чупров, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 2 место
ПЕРВЕНСТВО
Туль, юниоры 14-17
Кирилл Бирюков, СШ г. Усинск — 1 место
Андрей Лобанов , С/К Спарта г. Ухта — 2 место
Александр Вебер, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место
Егор Бунаков, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место
Туль, юниорки 14-17 лет 1 дан
Алина Данилова, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 1 место
Диана Какунова, МУДО ДТДиМ г. Воркута — 2 место
Дарья Жудикова, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место
Туль, юниорки 14-17 лет 3 дан
Анастасия Лебедева, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 1 место
Поединок, юниоры 14-15 лет до 40 кг
Руслан Кашковский, С/К Спарта г. Ухта — 1 место
Владислав Королёв, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 2 место
Поединок, юниоры 14-15 лет до 51 кг
Александр Вебер, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 1 место
Семён Грамадчуков, СШ г. Усинск — 2 место
Леонид Смирнов, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место
Максим Шарыгин, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место
Поединок, юниоры 14-15 лет до 57 кг
Егор Бунаков, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 1 место
Артём Новиков, СШ г. Усинск — 2 место
Кирилл Власов, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место
Илья Охлопков, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место
Поединок, юниоры 14-15 лет до 63 кг
Кирилл Бирюков, СШ г. Усинск
Владислав Анкудинов, СШ г. Сосногорск — 1 место
Екубжон Якубов, МУДО ДТДиМ г. Воркута — 2 место
Тимофей Панюков, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место
Поединок, юниоры 16-17 лет до 57 кг
Андрей Лобанов , С/К Спарта г. Ухта — 1 место
Алексей Изъюров , ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 2 место
Лев Горбунов , ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место
Поединок, юниоры 16-17 лет до 69 кг
Валентин Письмаров , СШ г. Усинск — 1 место
Вячеслав Выборов , ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 2 место
Александр Корнилов , ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место
Алексей Тетерин, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место