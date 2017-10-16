Итоги Чемпионата Коми по тхэквондо

В минувшие выходные в Сыктывкаре состоялся Чемпионат Республики Коми по тхэквондо (ИТФ) и Первенство Республики Коми по тхэквондо (ИТФ) среди юниоров и юниорок, юношей и девушек.

На открытии соревнований гостей и участников соревнований поздравил президент Союза тхэквондо РК Вадим Филиппов, он пожелал ребятам успехов, а воспитаннице Детско-юношеской спортивной школы No5 Дарье Жудиковой вручил черный пояс.

Как сообщил организатор соревнований Максим Старцев, за звание лучших боролись спортсмены из Сыктывкара, Воркуты, Усинска, Ухты и Сосногорска.

Программа турнира включала дисциплины: личный туль, командный туль, личный спарринг.

«Ребята показали хороший уровень на соревнованиях – во-первых, спортсмены уверенно держались на доянге, во-вторых бои стали проходить «чище», т.е. тхэквондисты уделяли большее внимание техническим моментам, не позволяя себе ошибки, как это было на турнирах прошлого года», — отметил Максим Старцев.

В командном зачете первое место заняла сборная Сыктывкара. На втором месте — спортсмены из Ухты, а на третьем – Воркуты.

В личном первенстве места распределились следующим образом:

Чемпионат

Мужчины, туль

Родион Зиновьев, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 1 место

Андрей Чудов, С/К Спарта г. Ухта — 2 место

Никита Ракин , Федерация тхэквондо ИТФ г Сыктывкара — 3 место

Елисей Дядин, С/К Спарта г. Ухта — 3 место

Женщины, туль

Анастасия Шатохина МУДО ДТДиМ г. Воркута — 1 место

Кристина Изъюрова, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 2 место

Екатерина Зенкова, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место

Анастасия Рыбина, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место

Поединок женщины до 57 кг

Кристина Изъюрова, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 1 место

Анастасия Шатохина, МУДО ДТДиМ г. Воркута — 2 место

Екатерина Зенкова, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место

Поединок, мужчины до 71 кг

Максим Чужмаров, ДЮСШ №6 г. Сыктывкар — 1 место

Андрей Чудов, С/К Спарта г. Ухта — 2 место

Савелий Батаманов, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место

Антон Федяев, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место

Поединок мужчины до 78 кг

Родион Зиновьев, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 1 место

Михаил Сливец, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 2 место

Эльвин Мамедов, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 3 место

Поединок, мужчины свыше 85 кг

Елисей Дядин, С/К Спарта г. Ухта — 1 место

Влад Чупров, Федерация тхэквондо ИТФ г. Сыктывкара — 2 место

ПЕРВЕНСТВО

Туль, юниоры 14-17

Кирилл Бирюков, СШ г. Усинск — 1 место

Андрей Лобанов , С/К Спарта г. Ухта — 2 место

Александр Вебер, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место

Егор Бунаков, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место

Туль, юниорки 14-17 лет 1 дан

Алина Данилова, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 1 место

Диана Какунова, МУДО ДТДиМ г. Воркута — 2 место

Дарья Жудикова, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место

Туль, юниорки 14-17 лет 3 дан

Анастасия Лебедева, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 1 место

Поединок, юниоры 14-15 лет до 40 кг

Руслан Кашковский, С/К Спарта г. Ухта — 1 место

Владислав Королёв, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 2 место

Поединок, юниоры 14-15 лет до 51 кг

Александр Вебер, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 1 место

Семён Грамадчуков, СШ г. Усинск — 2 место

Леонид Смирнов, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место

Максим Шарыгин, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место

Поединок, юниоры 14-15 лет до 57 кг

Егор Бунаков, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 1 место

Артём Новиков, СШ г. Усинск — 2 место

Кирилл Власов, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место

Илья Охлопков, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место

Поединок, юниоры 14-15 лет до 63 кг

Кирилл Бирюков, СШ г. Усинск

Владислав Анкудинов, СШ г. Сосногорск — 1 место

Екубжон Якубов, МУДО ДТДиМ г. Воркута — 2 место

Тимофей Панюков, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место

Поединок, юниоры 16-17 лет до 57 кг

Андрей Лобанов , С/К Спарта г. Ухта — 1 место

Алексей Изъюров , ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 2 место

Лев Горбунов , ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место

Поединок, юниоры 16-17 лет до 69 кг

Валентин Письмаров , СШ г. Усинск — 1 место

Вячеслав Выборов , ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 2 место

Александр Корнилов , ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место

Алексей Тетерин, ДЮСШ №5 г. Сыктывкар — 3 место