Итоги Кубка и Первенства Республики Коми по стрельбе

В Сыктывкаре прошли Первенство Республики Коми по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек 1999 г.р. и моложе — I этап VIII летней Спартакиады учащихся России и Кубок Республики Коми по стрельбе из пневматического оружия (мужчины, женщины).

Как сообщила главный секретарь Елена Жакова, в соревнованиях участвовали команды из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Печоры, Сосногорска, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Сысольского, Сыктывдинского, Койгородского районов.

«Соревнования прошли в острейшей борьбе. Свой высочайший уровень стрельбы подтвердили мастера спорта международного класса Ирина Мальцева из Сыктывкара и Екатерина Паршукова из Усть-Куломского района. В рамках Кубка Республики Коми по стрельбе из пневматического оружия они выиграли в упражнениях ПП-2 и ВП-4 соответственно. Также победителями кубка стали мастер спорта Сергей Пономарев (ПП-3) из Сыктывкара и представитель Воркуты кандидат в мастера спорта Роман Гундырев», — отметила Елена Жакова.

В командном зачете первое место — у Сыктывкара. Вторыми стали спортсмены Усть-Куломского района. На третьем месте — команда Воркуты.

Победу на Первенстве Республики Коми одержали воркутинцы Даниил Петров (упражнение ПП-2), Роман Гундырев (упражнение ВП-4), Елизавета Сысоева (упражнение ВП-4) из Усть-Куломского района и Екатерина Пакшина (упражнение ПП-2) из Сыктывкара.

В командном зачете «золото» — у команды Воркуты, «серебро» завоевали спортсмены Усть-Куломского района, а «бронзу» — Сыктывкара.

Победители Первенства представят регион на Всероссийских соревнованиях «Юный стрелок России» в Ижевске в июне.

По сообщению Минспорта РК