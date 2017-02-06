Итоги Первенства СЗФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек

В Выльгорте завершилось Первенство СЗФО России по лыжным гонкам, II этап VIII зимней Спартакиады учащихся России (юноши, девушки 17-18 лет (1999-2000 г.р.). В лыжной гонке классическим стилем на дистанции 15 км среди юношей лучший результат показал Степан Голышев из Архангельской области. Вторую и третью ступеньки на пьедестале почета заняли спортсмены Республики Коми Владимир Попов и Григорий Матвеев.

Среди девушек, бежавших 10 км, «золото» и «бронза» у лыжниц из Новгородской области Ольги Потаповой и Екатерины Белозеровой. Елизавета Филимонова из Архангельской области завоевала «серебро».

В последний соревновательный день в эстафете 4 х 5 км среди юношей первое место завоевала команда Санкт-Петербурга в составе Николая Петрова, Александра Ходакова, Ивана Охапкина и Дмитрия Корокосова. Проиграв 36,4 секунды, на втором месте команда Республики Коми (Ефим Котов, Григорий Матвеев, Роман Михеев, Владимир Попов). Третье место заняли спортсмены Республики Карелия Даниил Аккиев, Денис Смолин, Иван Корнеев и Никита Лумбин.

У девушек в эстафете 4 х 3 км первое место также за командой Санкт-Петербурга (Анастасия Кепеджи, Анастасия Гунтарева, Анастасия Шамшурина, Виктория Петрова). Команда Архангельской области на втором месте (Анна Петухова, Анна Мухина, Алина Потуткина, Елизавета Филимонова). Лыжницы Республики Коми (Софья Леонгард, Дарья Зимина, Анастасия Налимова, Алина Канева), проиграв лидерам гонок 50,2 секунды, заняли третье место.

9 и 10 февраля Республиканский комплекс имени Раисы Сметаниной будет принимать Первенство Республики Коми по лыжным гонкам в зачет V круглогодичной республиканской Спартакиады инвалидов.

По сообщению Минспорта РК