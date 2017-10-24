Итоги второго дня Чемпионата СЗФО по плаванию: у Коми три «золота»

24 октября спортсмены Коми завоевали 14 наград Чемпионата СЗФО России по плаванию. На соревнованиях, которые принимает Сыктывкар, им вручили три золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, мужская команда республики в составе Валерия Быкова, Никиты Миронова, Никиты Михайлина, Эдгара Вайса приплыла первой в эстафете 4х200 вольным стилем. Второе место у команды Архангельской области, бронзу завоевала команда Великого Новгорода.

Золото на дистанции 800 метров вольным стилем завоевала Елена Булохова. На этой же дистанции Ксения Швецова стала бронзовым призером. Второе место заняла Ирина Гринькова из Архангельской области.

Еще одну золотую медаль команде Коми принес Никита Попов, победивший на дистанции 200 метров баттерфляем. Серебряным призером на этой дистанции стал Николай Пищулин. Третье место у Ильи Кириллова, члена сборной команды Ленинградской области.

Первым на дистанции 50 метров на спине среди мужчин стал мурманчанин Павел Самусенко. Пловцы Коми заняли второе и третье места — Никита Михайлин завоевал серебряную медаль, Николай Леонтьев стал бронзовым призером.

Серебряным медалистом Чемпионата на дистанции 400 метров вольным стилем стал Владислав Муравьев, уступивший победу Георгию Гальченко из Новгородской области. Третье место занял Эдгар Вайс.

На 400 метров комплексным плаванием первым в заплыве стал Егор Щемелёв из Архангельской области, а вот серебро и бронзу завоевали спортсмены сборной Республики Коми. Вторым приплыл Никита Миронов, замкнул тройку лидеров Роман Михайленко.

Среди женщин на дистанции 200 метров брассом победила Дарья Некрасова из Ленинградской области. Серебряным призером стала пловчиха сборной Коми Стефания Щурова, бронза у Татьяны Долиной из Архангельской области.

Победительницей 400-метровке комплексным плаванием стала Надежда Бараник из Архангельской области. Елена Булохова, пловчиха сборной Коми, заняла второе место. Замкнула тройку Елизавета Пещерина.

Напомним, накануне сборная республики завоевала 17 медалей. Семь из них — золотые.

Завтра, 25 октября, в программе следующие дистанции:

100 метров вольный стиль – мужчины, юноши

200 метров вольный стиль – женщины, девушки

200 метров брасс – мужчины, юноши

100 метров на спине- женщины, девушки

200 метров на спине – мужчины, юноши

100 метров брасс – женщины, девушки

100 комплексное плавание – мужчины, юноши

50 метров баттерфляй – мужчины, юноши

50 метров баттерфляй — женщины, девушки

Эстафета 4х100 в/с – мужчины

Эстафета 4х100 в/с – женщины

1500 метров вольный стиль – женщины, девушки

Соревнования проводятся с 23 по 26 октября в плавательном бассейне «Орбита» (Петрозаводская, 10).

Начало в 10:00, вход свободный.

По сообщению Минспорта РК