Итоги юниорского чемпионата Коми по легкой атлетике

14 мая в Сыктывкаре завершился летний Чемпионат и Первенство по легкой атлетике среди юниоров и юниорок (2000г. и младше, 1998-1999гг, 1997г. и старше), первый этап VIII летней Спартакиады учащихся России. На соревнованиях выступили спортсмены из Сыктывкара, Ухты, Брянска, Сысольского и Корткеросского районов.

Как сообщила главный судья Миля Панюкова, в программе состязаний были забеги на 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, прыжки в длину, абсолютное первенство и эстафета 4х100 метров.

«Несмотря на тяжелые погодные условия – все наблюдали, что в выходные были и снег и град – ребята держались достойно. Ведь республиканские соревнования являются основным стартом для легкоатлетов. Победители соревнований представят регион на Чемпионате и Первенстве СЗФО России по легкой атлетике и в финале спартакиады учащихся, которые пройдут в Петрозаводске», — рассказала Миля Панюкова.

Победители:

2000г. и младше:

Девушки

Екатерина Сагитова – 100м

Владислава Карпова – 200м

Татьяна Ногтева – 400м

Екатерина Жоголева — 800м

Юноши

Денис Эргинч – 100м, 200м

Борис Батуев — 400м, ухта

Алексей Ермолин – 800м

1998-1999 гг:

Юноши

Александр Сыромолотов – 100м, 200м

Илья Цвиренько – 400м

Девушки

Кристина Егорова – 100м, 200м, 400м

1997г. и старше:

Юноши

Иван Балясников – 100м;

Александр Торопов – 200м

Александр Сивко — 400м

Максим Когут – 800м, 1500м

Семен Худяков — 3000м

Девушки

Юлия Антоненко – 100м, 200м, 400м

Наталья Пунегова – 800м

Анна Корнилова – 1500м

Татьяна Никулина — 3000м

Прыжки в длину, абсолютное первенство

Юноши

Артем Стельмах

Девушки

Валентина Шишмакова

Эстафета 4х100м

Юноши

Команда г.Сыктывкара

Девушки

Команда г.Сыктывкара

По сообщению Минспорта РК