Итоги юниорского чемпионата Коми по легкой атлетике
14 мая в Сыктывкаре завершился летний Чемпионат и Первенство по легкой атлетике среди юниоров и юниорок (2000г. и младше, 1998-1999гг, 1997г. и старше), первый этап VIII летней Спартакиады учащихся России. На соревнованиях выступили спортсмены из Сыктывкара, Ухты, Брянска, Сысольского и Корткеросского районов.
Как сообщила главный судья Миля Панюкова, в программе состязаний были забеги на 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, прыжки в длину, абсолютное первенство и эстафета 4х100 метров.
«Несмотря на тяжелые погодные условия – все наблюдали, что в выходные были и снег и град – ребята держались достойно. Ведь республиканские соревнования являются основным стартом для легкоатлетов. Победители соревнований представят регион на Чемпионате и Первенстве СЗФО России по легкой атлетике и в финале спартакиады учащихся, которые пройдут в Петрозаводске», — рассказала Миля Панюкова.
Победители:
2000г. и младше:
Девушки
Екатерина Сагитова – 100м
Владислава Карпова – 200м
Татьяна Ногтева – 400м
Екатерина Жоголева — 800м
Юноши
Денис Эргинч – 100м, 200м
Борис Батуев — 400м, ухта
Алексей Ермолин – 800м
1998-1999 гг:
Юноши
Александр Сыромолотов – 100м, 200м
Илья Цвиренько – 400м
Девушки
Кристина Егорова – 100м, 200м, 400м
1997г. и старше:
Юноши
Иван Балясников – 100м;
Александр Торопов – 200м
Александр Сивко — 400м
Максим Когут – 800м, 1500м
Семен Худяков — 3000м
Девушки
Юлия Антоненко – 100м, 200м, 400м
Наталья Пунегова – 800м
Анна Корнилова – 1500м
Татьяна Никулина — 3000м
Прыжки в длину, абсолютное первенство
Юноши
Артем Стельмах
Девушки
Валентина Шишмакова
Эстафета 4х100м
Юноши
Команда г.Сыктывкара
Девушки
Команда г.Сыктывкара
По сообщению Минспорта РК
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