Известны призеры заключительного дня Чемпионата и Первенства по лыжным гонкам Республики Коми

Сегодня, 13 января, в Выльгорте состоялся заключительный день Чемпионата и Первенства Республики Коми по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались на дистанции в 10 (женщины, юниорки) и 15 км (мужчины, юниоры) свободным стилем.

У юниорок победу одержала Наталья Зорина из Усть-Цилемского района. Второе место — за ухтинкой Мариной Бордовской. Третье место заняла Анастасия Артеева из Усть-Цилемского района.

У юниоров первое место занял Эдуард Канев из Ижемского района. Уступив 4,1 секунды, вторым к финишу пришел сыктывкарец Кирилл Бояров. Третье место занял также спортсмен из Сыктывкара Альберт Туркин.

Среди женщин на первом месте — лыжница из Сыктывдинского района Ольга Рочева. На втором и третьем местах спортсменки Корткеросского района Наталья Зюзева и Ксения Малеванная соответственно.

У мужчин «золото» завоевал серебряный призер первых двух соревновательных дней Илья Порошкин из Сыктывкара. На втором месте -Антон Зюзев из Корткеросского района. Замкнул тройку лидеров Владислав Ванеев.

«Соревнования прошли на хорошем уровне. Благодаря тому, что отступили морозы, все прошло без изменений в расписании гонок. Сейчас спортсмены готовятся к выезду в составе сборной Республики Коми на Чемпионат СЗФО по лыжным гонкам, которые пройдут в Малиновке Архангельской области с 23 января», — сообщил главный судья соревнований Игорь Думин.

14 февраля на базе Республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной стартует Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров. Традиционно на эти соревнования приезжают более 250 участников.

По сообщению Минспорта РК