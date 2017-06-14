К 2020 году во всех школах Коми появятся физкультурно-спортивные клубы

Соответствующую задачу Глава Республики Коми Сергей Гапликов поставил перед региональными Минобрнауки и Минспорта в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации по созданию в населённых пунктах условий для занятия физической культурой и массовым спортом.

Вопросы развития системы физического воспитания и массового спорта в школах посредством создания в каждой образовательной организации спортивного клуба обсуждались накануне в ходе рабочего совещания в Сыктывкаре с участием заместителя Председателя Правительства — министра образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Натальи Михальченковой и министра физической культуры и спорта Республики Коми Николая Бережного.

В настоящее время из 326 муниципальных образовательных организаций, имеющих спортивные залы, в 151 спортивные клубы уже созданы [из них 109 находятся в сельской местности и охватывают более 15,5 тысяч детей и подростков, — Прим.].

В реализации программ и планов работы спортивных клубов заняты более 350 педагогов и специалистов. Основными видами спорта, по которым спортклубы ведут деятельность, являются баскетбол, волейбол, футбол, лыжный спорт.

«В 2018 году физкультурно-спортивные клубы, ориентированные на предоставление общедоступных спортивных услуг, должны появиться во всех муниципальных образованиях и крупных поселениях, в большинстве школ и колледжей, на предприятиях и в организациях. Развитие в регионе школьных спортивных клубов как раз и призвано дать детям возможность регулярно заниматься физкультурой и спортом, вовлечь максимальное количество школьников в систематические занятия в спортивных секциях, — отметил Н.Бережной.

По словам министра, специализация таких клубов будет зависеть прежде всего от местных условий и потребностей молодёжи. Главными критериями будут являться доступность и популярность.

Кроме того, государственная политика в области массового спорта должна быть дифференцирована в зависимости от категорий граждан. Так, например, главной задачей, которая должна решаться в детском массовом спорте, — обучить ребёнка основам спортивных занятий, привить ему любовь к движению, сформировать потребность в здоровом образе жизни. Поэтому в детском спорте важны межотраслевое взаимодействие образования и спорта (включая спортивные общественные организации), грамотность педагога, активное участие родителей.

Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми организовало ведение и регулярное обновление реестра спортивных клубов и информации о количестве обучающихся, занимающихся на их базе.

Актуальная информация и методические рекомендации по созданию и работе спортивных клубов в постоянном режиме доводятся до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

«Внедрение подобных спортивных клубов на базе всех общеобразовательных организаций удобно из-за их доступности. В них могут заниматься как обучающиеся данной школы, так дети и молодёжь, проживающие в ближайшем микрорайоне. Поэтому важно активизировать работу по созданию школьных спортивных клубов, чтобы к 2020 году в каждой образовательной организации, имеющей спортивный зал, был создан такой клуб, — подчеркнула Н.Михальченкова.

По сообщению Минспорта РК