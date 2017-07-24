Хоккеист Евгений Леухин: «Наша задача на сезон – сражаться за Республику Коми»

На встрече, организованной сыктывкарским хоккейным клубом «Строитель», болельщики смогли пообщаться с восемью новичками команды, которые готовятся к старту в Суперлиге по хоккею с мячом.

На презентации присутствовали:

1.Защитник Сергей Филатов, КМС, играл в команде «Волга» (Ульяновск);

2.Защитник Максим Немцев, КМС, пришел из клуба «Старт» (Нижний Новгород) , играл в клубах «Мурман», «Енисей-2»;

3.Вратарь Денис Гутаренко, МС, пришел из команды «Динамо-Казань», играл в клубах «Зоркий», «Маяк»;

4.Полузащитник Максим Зубарев, МС, пришел из команды «Динамо-Казань», играл в командах «Родина», «Енисей», «Динамо-Казань»;

5.Защитник Евгений Леухин, КМС, перешел из клуба «Родина» (Киров»);

6. Вратарь Максим Шакиров, КМС, перешел из клуба «Родина» (Киров);

7.Полузащитник Ренат Зиганшин, МС, перешел из команды «Динамо» (Москва»), воспитанник клуба «СКА-Нефтяник» (Хабаровск);

8. Нападающий Денис Садаков, перешел из финского клуба «Акилес», воспитанник кировской школы хоккея.

Президент Федерации хоккея с мячом Коми, директор ХК «Строитель» Константин Агафонов сообщил, что Суперлига требует как укрепления материально-технической базы, так и новых игроков, что и было сделано.

«Рад, что ребята откликнулись на приглашение из Сыктывкара. Мы возлагаем на них большие надежды, чтобы они показали воспитанникам нашей школы, как играют в Суперлиге», — заявил К.Агафонов.

Он признался, что переговоры с игроками велись еще по ходу прошлого сезона. Кандидатуры отбирал главный тренер команды Павел Франц. Сейчас перед практически новым коллективом поставлена задача наиграть командные связи.

Руководство клубы сделало ставку на молодых игроков, но уже имеющих опыт выступлений на высшем уровне. Средний возраст команды – 23 года.

Пожалуй, самое громкое приобретение команды – Максим Немцев. Защитник перешел из клуба «Старт» (Нижний Новгород) и является кандидатом в сборную России. В немалой степени на его решение сменить место жительства повлияло то, что главный тренер «Строителя» — его кумир Павел Франц.

«Для меня большой стимул работать под руководством Павла Яковлевича. Это счастье работать с таким защитником», — сказал М.Немцев. Перед тем, как отвечать на вопрос, он попросил разрешения не вставать с места, потому что «Павел Яковлевич с утра нагрузил».

Физической нагрузке при подготовке команды к сезону отводится много времени. Не все новички привыкли к ежедневным двухразовым тренировкам.

«Не секрет, что мы пока не можем тягаться с монстрами хоккея с мячом из Сибири. Поэтому надо выигрывать за счет желания. А желание надо подкреплять физикой», — объяснил уклон в сторону физподготовки еще один новобранец клуба, экс-защитник «Родины» из Кирова Евгений Леухин.

Похоже, именно он является главным заводилой команды. Во всяком случае, вне поля. Он первым вызвался отвечать на вопросы и даже в шутку был готов отвечать за одноклубников.

«Сразу побед не бывает. Сначала надо сплотить коллектив, стать командой. Подобрался отличный коллектив. Атмосфера дружная, веселая. Постоянно шутим, это помогает переносить нагрузки. Наша задача на сезон – сражаться за республику», — заявил Е.Леухин.

Судя по одобрительным улыбкам руководства команды, молодой хоккеист произнес правильные слова.

Практически легионером можно считать еще одного новобранца «Строителя». Денис Садаков приехал в Сыктывкар из Финляндии, где выступал за клуб «Акилес».

Он признался, что менталитет и уклад жизни там совсем другой. Но к Сыктывкару он уже успел привыкнуть, каких-то бытовых проблем нет. Впрочем, как и у остальной команды.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва