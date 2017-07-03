Хоккеисты «Строителя» готовятся к Суперлиге с помощью футбола

Сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» 3 июля приступил к подготовке к новому сезону. Обновленный состав команды вышел на поле Республиканского стадиона, правда, еще не в полном сочетании – несколько уже объявленных новичков «Строителя» присоединятся к коллективу 5 июля.

По словам главного тренера «Строителя» Павла Франца, сейчас основной упор тренировок – общефизическая подготовка. Кроме того, в ближайшие дни команда пройдет углубленное медицинское обследование.

«В планах у нас также базовый двухнедельный сбор, который стартует 14 августа на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной, после чего игроки получат несколько дней отдыха. Потом отправимся на первый этап кубка России», — подчеркнул специалист.

Как отметил Павел Франц, для него предстоящий сезон – своеобразный вызов в тренерской карьере.

«Я все же еще начинающий тренер. Опыт работы в Швеции – это все же другой уровень. А Высшая лига и Суперлига – это как белое и черное. В Суперлиге другие требования к игрокам, здесь все на уровень выше. И чем быстрее мы адаптируемся, чем быстрее привыкнем как друг к другу в команде, так и к скоростям, которые нас ждут, тем будет лучше. Сейчас «Строитель» укомплектован процентов на 80-90. Осталось усилить ряд позиций, но это будут уже точечные приобретения, которые последуют после кубка страны. Там для нашего обновленного состава будет настоящая проверка боем. Уверен, что наша игра усилится, мы прибавим в командной скорости, мышлении, действии – во всех игровых компонентах. Всех наших новичков мы просматривали, знаем, на что они способны. У нас достаточно молодая команда и, главное, что у нее есть огромный потенциал», — добавил Павел Франц.

Одним из новичков «Строителя» в это межсезонье стал защитник Максим Немцев, перешедший в команду из нижегородского «Старта».

«Я приезжал сюда весной на просмотр и долго не думал о решении. Мне хотелось поработать с Павлом Яковлевичем, перенять его опыт. Честно, не думаю, что на адаптацию команде потребуется много времени. Почти все давно уже знают друг друга. Вообще здорово, что «Строитель» вернулся в Суперлигу. Спасибо всем, кто приложил к этому усилия», — заключил Максим Немцев.

Напомним, что «Строитель» в текущее межсезонье пополнили: Денис Гутаренко, Сергей Филатов, Максим Зубарев, Максим Немцев, Денис Садаков, Ренат Зиганшин, Максим Шакиров, Евгений Леухин.

По сообщению Минспорта РК