Команда Прилузского района первенствовала на республиканском чемпионате по флорболу

В Сыктывкаре прошел первый Чемпионат Республики Коми по флорболу. В соревнованиях участвовали команды Усинска, Сыктывкара, Корткеросского, Усть-Вымского, Сыктывдинского и Прилузского районов.

Первое место заняла команда Прилузского района (11 очков). С разницей в одно очко серебряные награды завоевали спортсмены Сыктывкара (10 очков), а бронзовые медали – Усинска (9 очков).

«Как и сказал министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной, в дальнейшем нам необходимо проводить взрослые и юношеские соревнования по флорболу, чтобы этот вид спорта развивался», — отметил главный судья соревнований Владимир Кызъюров.

По сообщению Минспорта РК