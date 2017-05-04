Коми присоединилась к продвижению Кубка конфедераций FIFА

Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, подведомственные организации, а также отраслевые органы управления и учреждения физкультурно-спортивной направленности муниципальных образований региона присоединились к продвижению Кубка конфедераций FIFА 2017 года на территории России.

Так, 15 воркутинцев и одна представительница Инты совершили поход на Полярный Урал, организованный воркутинским муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр отдыха и туризма» совместно с альпинистским клубом «Арктик Альп», посвятив его 50 дням до старта Кубка конфедераций.

«К сожалению, метель, порывы ветра до 20 метров в секунду, видимость 50 метров — помешали участникам промоакции реализовать их план и взойти на пик Скальный. Погодное «окно» позволило альпинистам подняться до высоты 580 м, — отметили в воркутинском МБУ «ЦСМ «Юбилейный». — А вот проведению посвященного Кубку конфедераций FIFА чемпионата Воркуты по мини-футболу непогода помешать не смогла».

Футбольные баталии посвятили Кубку конфедераций FIFА воспитанники отделений Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Спортивная школа по футболу» — спортсмены Сыктывкара, Усть-Цильмы, Ухты, Сосногорска, Прилузского и Койгородского районов.

«Также прошли футбольные уроки и флэш-мобы в поддержку продвижения Кубка конфедерации под девизом «Мы ждем Кубок конфедерации FIFA 2017 года в России», — рассказал директор республиканской спортшколы по футболу Сергей Стрекаловский.

В Вуктыле предстоящему крупнейшему спортивному событию посвятили турнир по мини-футболу среди дворовых команд, в Инте — товарищескую встречу по мини-футболу между воспитанниками МБУДО «Интинская ДЮСШ» и МБУДО «ДЮСШ «Юность», в Усинске — турнир по мини-футболу на призы Совета МО ГО «Усинск», в Удорском районе — товарищескую встречу среди обучающихся МУДО «Удорская ДЮСШ» и турнир по мини-футболу, в Усть-Вымском районе — детский мини-футбольный турнир «Футбол без границ». Товарищеские футбольные матчи также состоялись в Усть-Цилемском районе.

Мероприятия по продвижению Кубка конфедераций FIFА продолжаются.

***Кубок конфедераций FIFА 2017 года пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.В матче открытия 17 июня в Санкт-Петербурге сыграют сборная России и сборная Новой Зеландии.

По сообщению Минспорта РК