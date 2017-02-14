Конькобежцы Коми отличились на Кубке России

Конькобежцы Григорий Большаков и Мария Козлова отличились на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходили в Кирове на стадионе «Динамо».

Как сообщили в ГБУ Республики Коми «Спортивная школа №4», Григорий Большаков на дистанции 500 метров выполнил норматив Мастера спорта с результатом 39,16 с. В личном зачете спортсмен занял 19 место, оставив позади себя нескольких мастеров спорта. На дистанции 1000 метров спортсмен также показал норматив Мастера спорта с результатом 1 минута 19,50 с. и занял 12 место. Для конькобежца эти соревнования стали первыми, в которых он выступил в возрастной категории «мужчины».

Мария Козлова, выступавшая среди юниорок, завоевала «золото» на дистанции 3000 метров с результатом 4 минуты 54 секунды. На дистанции 1500 метров спортсменка стала бронзовым призером с результатом 2 минуты 18 секунд. До выполнения норматива Мастера спорта ей не хватило двух секунд.

Всего в соревнованиях участвовали 180 сильнейших конькобежцев со всей России.

По сообщению Минспорта РК