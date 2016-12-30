Конькобежка из Коми вошла в состав сборной России

Воспитанница спортивной школы №4 Республики Коми, кандидат в мастера спорта России Мария Козлова вошла в состав юниорской сборной России по конькобежному спорту.

«Поскольку Мария Козлова поступила в Сыктывкаре в вуз, ей приходится совмещать учебу и тренировки. В юниорской сборной России за ней закреплен тренер. 9 января спортсменка отправится на тренировочные сборы в Челябинск», — рассказал директор ГБУ Республики Коми «Спортивная школа № 4» Николай Василенко.

Кроме того, Мария Козлова и еще одна республиканской воспитаннница спортивной школы № 4 Полина Букина отобрались на Первенство России по конькобежному спорту среди юниоров, которое пройдет в Москве в феврале 2017 года.

***Козлова Мария ( тренеры Л. Жилина, Д.Порошкин)

КМС — VII Зимняя спартакиада учащихся России (2015 г.) 3000 м – 1 место, 1500 м — 1 место, 1000 м – 2 место. Финал Первенства России среди девушек и юношей старшего возраста (24-26 февраля 2015 г., г. Челябинск),1500 м — 9 место, 3000 м – 6 место, Финал Первенства России среди девушек и юношей старшего возраста в 2016 году – 1 место. С 2015 года состоит в резерве молодежной сборной России по конькобежному спорту.

Букина Полина (тренеры Р. Белых, с сентября 2015 года — В.Большаков)

Серебряный призер Первенства России 2014 года на дистанции 3000 м., неоднократный призер зональных соревнований Первенства России 2013, 2014, 2015 годов. Входила в резервный состав молодежной сборной команды России 2014 – 2015 г.

По сообщению Минспорта РК