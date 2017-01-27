Куда сходить на выходные в Сыктывкаре 28 и 29 января

«Твоя Параллель» публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье в Сыктывкаре. 28 и 29 января жители и гости столицы Коми смогут увидеть хоккейную битву молодых россиян и шведов, сравнить музыку Моцарта и Орфа и научиться играть на электрогитаре.

Культура

Моцарт и Орф в музтеатре

В воскресенье Государственный театр оперы и балета Республики Коми решил сыграть в контрасты.

Сначала, в 18 часов, симфонический оркестр под управлением Азата Максутова исполнит безмятежную симфонию №41 до-мажор Вольфганга Амадея Моцарта, а затем дьявольски завораживающую «Кармина Бурана» Карла Орфа. В кантате споют Ольга Сосновская, Михаил Ярмольский и Алексей Петров.

Женитьба и моноспектакль в драмтеатре

В субботу пришедшие в 18 часов в Академический театр драмы им.В.Савина увидят лирическую фантазию на «Свадьбу» Гоголя.

На следующий день зрителей ждет моноспектакль «Театр Медеи». Заслуженная артистка России Ольга Носкова предстанет в образе сразу четырех персонажей.

Модели в «Югоре»

В воскресенье в 11:00 Центр культурных инициатив «Югор» приглашает на мастер-класс по военно-исторической миниатюре и техническому моделированию «История в деталях». Посетители мастер-класса узнают о технологиях создания военно-исторических моделей и увидят работы участников студии Yellow House Club.

Посетить мастер-класс будет интересно как начинающим моделистам, так и тем, кто уже много лет увлекается этим хобби. Для маленьких любителей техники будет предложена работа с детскими наборами под наблюдением инструктора. Для новичков проводится вводное занятие: знакомство с хобби, презентация одного набора «Танк КВ-5», осмотр работ постоянных участников мастер-класса.

Без интернета в Нацбиблиотеке

В Национальной библиотеке Республики Коми 29 января присоединится к международному сообществу и отметит День без интернета. Организаторы акции намерены доказать, что и без сети есть чем заняться.

Пришедших с 11 часов ожидают настольные игры, современные и классические, мастер-класс по рисованию 3d-ручкой, презентации школ танцев, живописи и йога-центра. А в 12 часов меломан и музыкант Алексей Бешкарев расскажет всем про своих любимых «The Beatles”.

Урок по электрогитаре

Школа Рока приглашает на бесплатный урок по игре на электрогитаре. На мастер-классе вы увидите приемы игры на главном музыкальном инструменте рока, основу игры ритм и соло, а также узнаете, как наработать базу, по которой сможете дальше развиваться, расти и постигать гитарное искусство.

Урок проведет преподаватель электрогитары «ROCKWAY» Виктор Филатов. Приходите в ДК «Строитель» в 16 часов. Записаться можно здесь: http://rockway.pro/index.php?conid=28

Спорт

Хоккей с мячом

На Республиканском стадионе проходят матчи Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет. В субботу состоятся игры предварительного этапа. Сборная России в 10 часов встретится с Казахстаном, в 18 — с Финляндией.

В воскресенье будут разыграны призовые места. Полуфиналы начнутся в 10 и в 12 часов. Матч за «бронзу» — в 16 часов. Начало финального матча намечено на 18 часов. Вход на стадион бесплатный.

Баскетбол

Сыктывкарская «Ника» примет на своем паркете «Ставропольчанку». Две игры пройдут в субботу и в воскресенье в КСЦ «Ренова». Начало в 16 часов.

Сейчас наши баскетболистки идут на шестом месте. И в случае удачного исхода поединков опередят соперниц из Ставрополя, которые занимают пятую строчку в турнире таблице.

Плавание

28 января в плавательном бассейне «Орбита» Сыктывкара последний день Чемпионата и Первенства Республики Коми по плаванию в зачет круглогодичной Спартакиады между муниципальными образованиями региона.

В соревнованиях принимают участие 180 пловцов из Сыктывкара, Ухты, Емвы, Усинска, Печоры, Инты и Воркуты. В субботу станет известно, в каком городе живут лучшие пловцы республики.

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